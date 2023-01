﻿So soll der neue Steg über den Tröndelsee in Kiel aussehen

Der alte Steg über den Tröndelsee hat so starke Schäden, dass er abgerissen werden muss. Ein neuer Steg mit moderner Optik entsteht.

Kiel. Ab Donnerstag, 12. Januar, rücken die Bagger am Tröndelsee zwischen Elmschenhagen und Ellerbek an. Dort wir ein neuer Steg über den südlichen Teil des Ufers gebaut. Dieser soll den bestehenden, rund 200 Meter langen morschen Steg ersetzen, der abgerissen wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der neue Steg wird auf verzinkten Stahlpfählen tief im tragfähigen Boden gegründet. Die Oberkonstruktion wird künftig aus glasfaserverstärktem sowie recyceltem Kunststoff bestehen. Der Steg selbst liegt dann etwa 20 Zentimeter höher als bisher und wird am westlichen Ende etwa 15 Meter länger sein, um eine dortige Senke zu überbrücken. Die Stegbreite bleibt bei 1,40 Meter, aber drei Aufweitungen auf 2,40 Meter Breite erleichtern den Begegnungsverkehr von beispielsweise Kinderwagen oder Rollstühlen.

Alter Steg über Trödelsee ist morsch

Das Grünflächenamt der Stadt hatte den alten Bohlenweg bereits vor knapp einem Jahr untersucht. Dabei wurden am Bauwerk so starke Schäden festgestellt, dass der Steg nicht gerettet werden kann, sondern abgerissen werden muss. Seit einigen Monaten ist der Abschnitt bereits gesperrt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tröndelsee: Morastiges Gelände erschwert Bauarbeiten

Der Steg durch das Schilf in der Tröndelsee-Niederung gehört zum derzeit unterbrochenen Rundweg durch das Naturschutzgebiet. Er steht auf weichem Grund, was die Bauarbeiten nicht einfach macht. "In dem morastigen Gelände kommt zunächst ein Amphibienbagger für die Abbruch- und Gründungsarbeiten zum Einsatz", teilt Stadtsprecherin Kerstin Graupner mit.

Losgehen sollen die Arbeiten am Donnerstag, 12. Januar. Voraussichtlich im April kann dann wieder über den See zwischen Elmschenhagen und Ellerbek spaziert werden.

Neuer Steg Trödelsee: Verkehrsprobleme im Tauernweg

Während der Bauarbeiten kommt es im nahegelegenen Tauernweg zu leichten Einschränkungen im Verkehr durch die Baufahrzeuge. Die Arbeiten wurden bewusst in den Winter verlegt, da diese „über den Sommer mitten in Kiels ältestem Naturschutzgebiet nicht möglich wären“, so Graupner weiter.