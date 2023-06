﻿Kieler Woche 2023: So viel Glamour steckt im Glamping-Camp

Kiel. Man nehme einen Wohnmobilplatz mit Meeresbrise, eine Gruppe von faltbaren Wohncontainern im Holzlook und eine „Chillout-Area“ mit Bierbänken und Sonnensegel – fertig ist das Pop-up-Hotel zur Kieler Woche. Im Hau-Ruck-Verfahren haben Nico Marotz (38) und Fritz Ramisch (36) vom Unternehmen My Molo aus einer Fläche der Seglervereinigung Kiel an der Koesterallee einen Campingplatz mit dem gewissen Extra gezaubert – auch Glamping-Camp genannt. Ein Hauch von Glamour darf also sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Festivalgefühl mit Komfortzone trifft vielleicht am besten, was Marotz und Ramisch da mit ihrem „Kieler Woche Camp“ im Grünen aufgezogen haben. Festes Dach statt Zelt, ein weiches Bett statt Isomatte: Es ist ein Konzept, das die Unternehmer nach eigenen Angaben bereits auf großen Musik-Festivals wie Hurricane, Roskilde oder Wacken sowie auf dem Oktoberfest erfolgreich erprobt haben und das auch bei Messen gefragt sei.

Kieler Woche Camp: Übernachtungen ab 89 Euro

Das Camp richtet sich an alle, die ein Übernachtungserlebnis „mit Community-Gefühl“ suchen, sagt Fritz Ramisch – und dazu eine verhältnismäßig günstige Unterkunft. Gäste kommen ab 89 Euro pro Nacht zum Zug. Sie können wählen zwischen „Lodges“ – so nennen die Unternehmer ihre mobilen Unterkünfte aus Stahl – mit Doppelbett (4,5 Quadratmeter) und Lodges mit zwei Einzelbetten (7,5 Quadratmeter). Am zweiten KiWo-Wochenende ist alles schon ausgebucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Etwas versteckt liegt das Camp an der Koesterallee. Zwei Tage vor der Eröffnung der Kieler Woche weist noch kein Schild darauf hin. „Das Projekt ist zwar schon länger angedacht, aber kurzfristig entstanden“, erklärt Fritz Ramisch. Erst Mitte Mai habe die Stadt Kiel ihre endgültige Zustimmung gegeben. Das Projekt sei aber ausdrücklich gewünscht gewesen.

Die Unterkünfte selbst seien jeweils innerhalb von nur fünf Minuten aufgebaut, sagen die Macher. 23 Lodges bieten Platz für bis zu 46 Gäste. Die können wie im Hotel einchecken. In einer der Boxen befindet sich die kleine Rezeption, an der Juliane Maschke (27) die Gäste empfängt und Schlüssel mit Nummern austeilt.

Kieler Woche: Hotelzimmer im Miniformat an der Koesterallee

Die Lodge mit der Nummer 56 ist so ein Hotelzimmer im Miniformat. Und bietet auf den ersten Blick alles, was man für eine kuschelige Kieler-Woche-Nacht braucht: zwei bezogene Einzelbetten, Mini-Kühlschrank als improvisierter Nachttisch, kleine Lampe, Ventilator, Regal mit Kleiderhaken, Spiegel, Stromanschlüsse, Klappstuhl – und sogar Ohropax. WLan gibt es nicht, auch kein Bad. Sanitäranlagen können bei der Segler-Vereinigung genutzt werden. „Es ist spartanisch, wenn man ein Hotelzimmer als Referenz nimmt“, sagt Ramisch. Dafür sei es ganz nah am Geschehen.

Eine der Lodges im Camp der Kieler Woche 2023: Mitarbeiterin Jule Maschke, 27, betreut untrer anderem die Rezeption. © Quelle: Ulf Dahl

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Idee für das Camping de luxe hatte Nico Marotz schon vor gut 15 Jahren, erzählt der Gründer. Aus eigener Erfahrung bei verregneten Festivals sei der Wunsch entstanden: „Das muss doch auch komfortabler gehen.“

Lesen Sie auch

Der Weg zum Erfolg sei nicht ganz einfach gewesen. Freunde hätten den ersten Businessplan belächelt. Auch der Prototyp eines Wohncontainers sei beim Praxistest durchgefallen, erzählt Ramisch und grinst. „Es regnete durch.“ 2016 ging My Molo an den Start, hat seitdem über 100 Festival-Camps realisiert. Inzwischen ist auch alles dicht, die Lodges sind isoliert und unterstützen in Berlin im Winter das Kälteschutzprogramm für Obdachlose.

Vision für Kieler Woche 2024: Größeres Camp mit Foodtruck und Yoga

Im Sommer tingeln die beiden Männer „wie ein Zirkus von Veranstaltung zu Veranstaltung.“ In Kiel haben sie in diesem Jahr eine Art Basis-Camp aufgebaut. Wenn es gut läuft, kann Fritz Ramisch sich vorstellen, das Projekt im nächsten Jahr größer aufzuziehen. „Die Vision ist schon, hier mit Partnern einen Foodtruck und einen Frühstücksservice anzubieten, dazu Yoga, Beachsand, Abendprogramm“, skizziert er seine Ideen.

KN