﻿So war das Gastrojahr 2022 in Kiel und Region

Kiel. In einem solchen Krisenjahr hätte ich das nicht erwartet: Aber wenn ich an die großen Themen denke, die Kiel und Region 2022 gastronomisch bestimmt haben, dann kommt mir sofort der Begriff Fine Dining in den Sinn. Ausgerechnet in Zeiten explodierender Energie- und Warenkosten hat die Landeshauptstadt kulinarisch einen großen Schritt nach vorne getan.

Mit der eindeutigen Ansage, einen Michelin-Stern über Hassee aufgehen lassen zu wollen, öffnete Anfang Juni das Restaurant Kos seine Türen. Kulinarisch auf entsprechendem Niveau, im Hinblick auf die Konkurrenz aber mit gezügelten Menüpreisen kocht Küchenchef Julian Richert seither am Rande der Stadt um die Herzen der hiesigen Genussgemeinde.

Restaurant Kos in Hassee: Die Restaurantführer halten es für Kiels beste Adresse

Und die ersten Restaurantführer zeigen sich tatsächlich beeindruckt: Der Gusto zeichnete das Kos in diesem Jahr mit sieben Pfannen aus, was in etwa einem Michelin-Stern entspricht. Und auf dem Portal Restaurant-Ranglisten, das sämtliche wichtigen Guides auswertet, gilt das Lokal bereits jetzt als Kiels bestes Restaurant.

In dieselbe Richtung strebte auch Eduard Teuber Galiano, als er in der Dänischen Straße einen Monat später den Edel-Italiener Maratea eröffnete. Allerdings hat sich die zunächst sehr exklusiv wirkende Karte des Restaurants zwischenzeitlich stark verändert – und ist aktuell kaum noch von den Speisekarten "normaler" Italiener zu unterscheiden.

Mit viel Wagemut hat sich im Dezember auch das unter dem Namen Ann bekannt gewordene japanische Restaurant in der Falckstraße zurückgemeldet, das wegen eines Wasserschadens über Monate geschlossen war. Unter seinem neuen Namen Ichi bietet es am Kleinen Kiel eine Adresse für anspruchsvolle Genießende – Michelin-Wertung nicht ausgeschlossen.

Im Frühjahr soll das Ahlmanns im Kieler Kaufmann wiedereröffnet werden

Doch vorerst droht Kiel im kommenden Jahr der Verlust seines ersten und bisher einzigen Michelin-Sterns. Denn weil das Gourmetrestaurant Ahlmanns im Kieler Kaufmann von seinem Küchenchef Arne Linke verlassen wurde und derzeit geschlossen ist, haben die Inspektoren hier derzeit keine Bewertungsgrundlage mehr.

Da ist es gut zu hören, dass Kaufmann-Kopf Kilian Lessau aktuell bekräftigt, das Ahlmanns im Frühjahr 2023 wiedereröffnen zu wollen – und auch schon in Gesprächen mit potenziellen neuen Küchenchefs ist. Kuriosum am Rande: Sternekoch Linke bleibt der Region erhalten – und will im März 2023 das Restaurant des Altenhofer Golfclubs zu einem neuen kulinarischen Hotspot in der Region machen.

Im Vergleich zu den durch Russlands Angriff auf die Ukraine ausgelösten Kostensteigerungen sind dies natürlich im wahrsten Sinne Luxusprobleme. Und natürlich ist es besorgniserregend, wenn in so etablierten und kulinarisch bodenständigeren Institutionen wie John's Burgers, dem N.I.L. oder Ibrahim Hamadas kleinem Kieler Café-Imperium die Preise nach oben und die Gästezahlen nach unten gehen.

Und mancher Gastronom sieht sich sogar gezwungen, die Reißleine zu ziehen: Dass zum Ende dieses Jahres mit dem Budenzauber Deli Kiels bestes Mittagsrestaurant schließt, hat nichts damit zu tun, dass am Alten Güterbahnhof zu wenig Gäste speisen – sondern damit, dass es für Betreiber Lars Farien schlichtweg zu teuer geworden ist, für sie zu heizen.

Personalnot in der Gastronomie: Manches Restaurant passt sein Konzept an

Hinzu kommt die Personalnot, die die gesamte Branche drückt. So passt manches Restaurant notgedrungen sein Konzept an. Bestes Beispiel hierfür ist das Miral in Eckernförde. Ende 2021 empfahl ich es noch als Ort für einen besonderen Anlass. Mittlerweile hat man dort auf Bistroküche umgeschwenkt.

Und als ich in diesem Jahr dem Inhaberpaar des neu eröffneten Kieler Asia-Restaurants Momiji Kitchen eröffnete, dass ihm ein großer Restauranttest ins Haus stehen würde, bat es mich, mit der Veröffentlichung zu warten: Man hatte Angst, dem durch eine positive Kritik ausgelösten Gästeansturm nicht gewachsen zu sein.

Aber dann gibt es auch die Projekte, bei denen von Anfang an alles rundzulaufen scheint: So herrscht im neu eröffneten Casa Al Porto Abend für Abend Hochbetrieb. Die Stammkundschaft von Kiels langjährigem Kult-Italiener Toni's scheint dem Nachfolger einfach die Treue zu halten. In Steffen Hensslers Ahoi empfiehlt es zumindest am Abend ebenso, zu reservieren.

Gleiches gilt für das georgische Restaurant Medea, um dessen Koch Tsotne Giunashvili es in diesem Jahr mächtigen Wirbel gab. Da sein Arbeitsvisum abgelaufen war, musste er in seine Heimat zurückkehren. Doch weil der von den Restaurantinhabern kontinuierlich unterstützte Küchenchef mittlerweile auch in Deutschland seine Kochprüfung bestanden hat, darf er nun auf unbestimmte Zeit im Medea kochen. Dass er Kiel vor diesem Hintergrund noch lange die Treue hält, ist ein Wunsch, den man für das Gastrojahr 2023 mit Recht hegen kann.