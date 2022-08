﻿So war das Konzert von Tom Jones in der Wunderino-Arena in Kiel

Wer ein schunkeliges Konzert mit gut abgehangenen Evergreens und Gassenhauern erwartet hatte, sah sich – gottlob – getäuscht beim SHMF-Konzert von Tom Jones und Band in der Wunderino-Arena in Kiel. Den „Tiger“ mag es mit 82 ein wenig in der Hüfte zwicken, aber er zeigte dem Publikum die Pranken!

