﻿So will der neue Ortsbeiratsvorsitzende Kiel-Russee wiederbeleben

Russee/Hammer. Einvernehmlich und ohne Diskussionen wurde der CDU-Mann Michael Frey am Dienstagabend zum neuen Ortsbeiratsvorsitzenden von Russee/Hammer/Demühlen gewählt. „Die CDU hat die Wahl gewonnen, damit gebührt ihm der Vorsitz“, sagte Bianca Wöller (SPD), die den 76-Jährigen vorgeschlagen hatte.

Michael Frey tritt in die Fußstapfen von Winfried Jöhnk

„Winfried Jöhnk ist nicht zu ersetzen“, sagte Frey über seinen Vorgänger von der SPD. „In seine Fußstapfen zu treten, ist schwer, aber ich werde mein Bestes geben.“ Experimente wolle er im Ortsbeirat keine wagen. „Wir wollen alles so beibehalten, wie es gewesen ist“, sagte er und erhielt dafür Applaus von Publikum und Ortsbeiratsvertretern.

Seit fünf Jahren Rentner und lange Jahre Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes, war Frey die vergangenen 15 Jahre Mitglied der Ratsversammlung gewesen, unter anderem als Vorsitzender des Innen- und Umweltausschusses. Die Arbeit als Ratsherr sei ihm zuletzt aber zu stressig geworden. So kehrt er nun in den Ortsbeirat Russee zurück, wo er vor seiner Zeit im Rathaus bereits zehn Jahre Erfahrung gesammelt hatte.

Nach zehn Jahren in der Ratsversammlung zurück in den Ortsbeirat

Frey ist ehrenamtlich bei der Gewerkschaft Verdi, als ehrenamtlicher Richter, Mündelbetreuer und beim Tischtennis-Landesverband tätig. Nachdem er 20 Jahre in Russee gewohnt habe, lebe er nun am Rand des Wahlbezirkes, so Frey nach seiner Vereidigung. „In Russee und Hammer kennt man mich. Ich bin für jeden immer ansprechbar gewesen, so soll es auch in Zukunft sein.“ Seine zahlreichen Kontakte in Politik und Vereinen würden dem Stadtteil sicherlich helfen, so Frey.

Zwei Hauptziele setzte sich der neue Vorsitzende. Erstens eine „anständige Gaststätte“ und zweitens ein Bürgerzentrum oder ein Altenheim für Russee. Beides versuche er bereits seit Jahrzehnten, gelungen sei es bisher bedauerlicherweise nicht. Nun wolle er dies aber erneut in Angriff nehmen.

Zudem wolle er das Miteinander im Stadtteil fördern. „Russee ist ein toter Stadtteil mit wenig Leben“, sagte Frey. Es fehle etwa an Stadtteilfesten. „Ich denke, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Ich weiß, dass das nicht einfach wird, aber ich freue mich aufs Amt.“

Als 1. Stellvertretung wurde einstimmig Bianca Wöller von der SPD gewählt, ebenso einstimmig die 2. Stellvertretende Meike Möhring-Liedtke von den Grünen. Die übrigen Ratsmitglieder sind Nina Lehmann (CDU), Michael Holldorf (SPD), Daniel Mäckelmann (Grüne) und Friedbert Wendt (SSW).

Die nächste Sitzung des neuen Ortsbeirates findet am 19. September statt.

KN