Kiels Personaldezernent Christian Zierau will die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst attraktiver gestalten. Nun reagieren die Fraktionsparteien auf die Forderung des Stadtrats und machen eigene Vorschläge, wie die Verwaltung im Rathaus effektiver arbeiten kann.

Kiel. Braucht die Stadt Kiel mehr Personal in der Verwaltung? Wie können die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst attraktiver gestaltet werden, um Fachkräfte zu gewinnen? Wie können Land und Kommunen bei der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen die Konkurrenz aus der freien Wirtschaft bestehen? Mit einem Katalog an Vorschlägen hat sich der Kieler Personaldezernent Christian Zierau an die Politik gewandt und Lösungsvorschläge präsentiert. Die reagiert nun und bezieht Stellung zu den Forderungen des Stadtrats.

„Grundsätzlich steht an erster Stelle, dass die Verwaltung ihre Kernaufgaben erfüllt und bei den Dienstleistungen funktionsfähig bleibt“, sagt Rainer Kreutz. Der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion ist gleichzeitig personalpolitischer Sprecher seiner Partei und steht den Forderungen von Personaldezernent Christian Zierau kritisch gegenüber. Dies betrifft vor allem den Vorschlag, die Wochenarbeitszeit von 41 auf 40 Stunden zu reduzieren. „Irgendwie müssen diese wegfallenden Stunden aufgefangen werden“, sagt Kreutz. „Wir brauchen aber nicht noch mehr Personal in der Verwaltung und müssen uns genau überlegen, ob wir uns das leisten können.“