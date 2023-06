Einfach nur ein Sommerfest beim SV Friedrichsort zu organisieren, war Nele Illing zu wenig. Sie wollte mit ihrem Team eine Aktion organisieren, mit der man sich als integrativer Sportverein präsentiert.

Kiel. Die SV Friedrichsort lädt auch in diesem Jahr wieder zu einem Sommerfest auf den Sportplatz. Los geht es am Sonnabend, 15. Juli, um 10 Uhr. Dabei stehen natürlich Spiel und Spaß im Vordergrund. Aber Nele Illing, die das Ganze mit ihrem Team organisiert hat, war das nicht genug. „Letztes Mal war mir das zu wenig. Ich wollte noch etwas, das über den Sport hinaus eine positive Wirkung für alle hat“, sagt die 31-Jährige. Deshalb sorgte sie für einen Stand zur Registrierung in der Deutschen Knochenmarkspenderdatei.