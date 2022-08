Keine Sommeroper ohne auswärtige Gastsänger. Wenn derzeit große Stimmen mit „Carmen“ auf dem Kieler Rathausplatz die Menschen begeistern, liegt bereits eine logistische Meisterleistung hinter dem Theaterteam. Denn all die Gäste müssen ja auch irgendwo wohnen. Einblicke in ein Zuhause auf Zeit.

Ein Zuhause auf Zeit: Opernsängerin Clara Fréjacques bewohnt für die Dauer der Carmen-Aufführung eine Airbnb-Wohnung mitten in Kiel. Am Nachmittag kann sie auf ihrer kleinen Terrasse sogar die Sonne der Stadt genießen.

Kiel. Für dreieinhalb Wochen ist eine kleine schnuckelige Einzimmerwohnung auf einem Hinterhof mitten in Kiel das neue Zuhause von Clara Fréjacques. Die 28-jährige Mezzosopranistin stammt eigentlich aus Paris, studiert seit vier Jahren an der Musikhochschule in Leipzig und steht nun auf der Bühne der Kieler Sommeroper „Carmen“. Ein Besuch in ihrem Zuhause auf Zeit.

Clara Fréjacques empfängt uns an diesem Vormittag mit weit geöffneten Fenstern. „Ich hab’ extra ein klein wenig gefegt“, sagt sie und zeigt in den Innenraum. Ein breites Bett, zwei Kommoden, ein kleiner Esstisch mit zwei Stühlen, schicker Parkettfußboden. Hell und freundlich sieht es aus. „Eine schöne Wohnung“, sagt die Sängerin.

Bei der Familienoper „Jim Knopf“ spielt sie den „Ping Pong“ in Kiel

Bereits im vergangenen Jahr war sie in Kiel. Von Oktober 2021 bis März spielte sie den Ping Pong bei der Familienoper „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“. Da lebte sie in einer theatereigenen Wohnung im Knooper Weg. „Wenn wir nur eine Vorstellung in einer fremden Stadt haben, geht es auch oft ins Hotel. Das ist meist ziemlich klein. Aber es reicht für eine Nacht.“

Ihre jetzige Wohnung hat das Theater Kiel über die Buchungsplattform „Airbnb“ für sie angemietet. Mit eigenen Büchern (unter anderem von Paul Claudel, Julien Gracy, Françoise Chang, Tarjei Vesaas und „Die 13 ½ Leben des Käpt’n Blaubär“ von Walter Moers) hat sie es sich etwas gemütlich gemacht. Dazu kommen dicke Notenhefte.

Bei der Kieler Sommeroper „Carmen“ spielt sie die Mercédès

Clara Fréjacques schlüpft bei der diesjährigen Sommeroper auf dem Kieler Rathausplatz in die Rolle der Mercédès – der Freundin von Carmen. „Eine sehr weibliche Figur, mit viel Verführungskunst und Kraft“, sagt die Sängerin. Bis zum 31. August wird sie (bis auf montags) jeden Tag auf der Bühne stehen. Anstrengend? „Ja“, sagt sie und lacht, „aber es bringt unglaublich viel Spaß.“

Von Kiel ist sie übrigens begeistert. „Auch wenn Freunde gesagt haben: Wirst schon sehen, Kiel ist hässlich.“ Das findet sie aber rein gar nicht. Sie freut sich über das Meer, die angenehme Hitze und die sehr freundlichen Menschen. „Nur als ich das erste Mal Moin hörte, dachte ich: Was passiert denn jetzt?“ Inzwischen weiß sie den norddeutschen Gruß richtig einzuordnen.

Gut anzukommen in Kiel – dabei helfen auch die vielen Kollegen. Der zweite Kapellmeister Sergi Roca Bru, der ihr mit einer Quiche-Form aushalf. Sängerin Karola Sophia Schmid, die den Part der Frasquita singt und ihr bei der nächtlichen Ankunft, als der Schlüssel nicht zu finden war, einen Schlafplatz in ihrer angemieteten Wohnung gab. Der Austausch in der Opernhaus-Kantine.

Bei Marielle Flucke vom Kieler Theater laufen alle Fäden zusammen

Eine Riesenhilfe ist auch Marielle Flucke. Denn bei der 27-Jährigen aus dem künstlerischen Betriebsbüro des Kieler Theaters laufen alle Fäden zusammen. Sie ist so etwas wie Manager und Mutter in einer Person. Sie organisiert die Unterkünfte für die auswärtigen Stars. Rotiert, wenn Krankheitsfälle auftauchen. Ist erste Ansprechpartnerin, wenn die Gastkünstlerinnen und -künstler wider Erwarten nachts doch mal vor falschen Haustüren stehen oder ein Bügeleisen brauchen.

„Zehn Sängerinnen und Sänger haben wir in diesem Jahr für ,Carmen’ von auswärts gebucht“, sagt Marielle Flucke. Darunter Stars aus Italien, Spanien und den USA. Der Bariton Zachary Wilson (in einer Doppelrolle als Dancaïro und Moralès zu hören) reiste gleich mit Frau, gemeinsamen Baby und Hund an. Auch der gebürtige Koreaner Leon Kim, der den Escamillo singt, ist mitsamt Frau und Kind in Kiel.

Theater Kiel verfügt über sechs dauerhaft angemietete Wohnungen

„Die Unterbringung ist nicht immer leicht“, sagt Marielle Flucke. Zwar würde das Theater über sechs dauerhaft angemietete Wohnungen verfügen. Dazu kämen gute Kontakte zu Hotels. Aber derzeit weilen auch noch Gastsänger von „Cosi fan Tutte“, der zweiten aktuellen Inszenierung der Kieler Oper, für eine längere Zeit in der Landeshauptstadt. Zudem gibt es auch einige Mitglieder der Regie sowie die Kostümbildnerin, die extra in den Norden angereist sind. Auch sie brauchen hier ein Dach über dem Kopf.

Seit neun Jahren jongliert Marielle Flucke jeden Tag mit etlichen Herausforderungen. „Früher bekamen wir viel mehr Wohnungsangebote von privat“, sagt sie. Heute würde verstärkt auf der Plattform „Airbnb“ gesucht. „Durch die dortige Servicepauschale ist es teurer geworden, aber auch sicherer.“

Bei jedem auswärtigen Engagement dabei: ein kleiner Stoffhase, den Opernsängerin Clara Fréjacques von ihrem Freund geschenkt bekommen hat. © Quelle: Frank Peter

Clara Fréjacques hat sich inzwischen schon längst in ihrer eigenen kleinen Wohnung auf Zeit inmitten von Kiel eingelebt. Ein kleiner Stoffhase hilft dabei. Ein Geschenk ihres Freundes – einem Musiker aus Paris. Am 31. August, wenn sie das letzte Mal in Kiel die Mercédès singt, wird sie dann wieder ihre beiden kleinen Koffer packen.

Im September geht es mit den Koffern erneut auf Reisen. „Dann habe ich ein Engagement in Hagen“, erzählt die Französin. „In Offenbachs Operette ,Die schöne Helena’ habe ich den Part des Orestes bekommen.“ Ein Wiedersehen mit Kiel ist aber nicht ausgeschlossen. Lust hätte sie auf jeden Fall.