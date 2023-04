﻿Elektronikmarkt Saturn zieht nicht in den Sophienhof in Kiel

Media-Markt kommt

In die ehemalige Medimax-Filiale in den Sophienhof zieht nun doch nicht wie geplant Saturn – dafür kommt das Schwesterunternehmen Media-Markt.

Saturn zieht doch nicht wie angekündigt in den Sophienhof in Kiel. Doch das ist keine schlechte Nachricht für die Innenstadt. Denn statt Saturn kommt das Schwesterunternehmen Media-Markt in das Shopping-Center in der Innenstadt. Beide Elektronikfachmärkte gehören zu einem Konzern. Der Eröffnungstermin steht mittlerweile fest.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket