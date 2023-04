﻿Warum die Tapas-Bar Soto’s in Kiel vor dem Aus steht

Ende einer Institution: Heike Teißmann (li.) und Heike Strothmann müssen ihre Tapas-Bar am Knooper Weg Ende Juni schließen.

Kiel. Eigentlich liefen die Dinge für Heike Strothmann und Heike Teißmann gerade richtig gut. Vor wenigen Wochen hatten die langjährigen Betreiberinnen des spanischen Feinkostladens und der dazugehörigen Tapas-Bar Soto’s im Knooper Weg mit Soto’s Marktcafé am Blücherplatz erfolgreich einen weiteren Standort eröffnet. Doch nun flatterte den Gastronominnen unerwartet die Kündigung für ihr wichtigstes Standbein ins Haus: Wegen Eigenbedarfs müssen sie ihre in der Ladenzeile am Bernhard-Minetti-Platz gelegene Tapas-Bar bis Ende Juni räumen.

„Wir sind seit 13 Jahren an diesem Standort und wurden in keiner Weise gewarnt“, sagt Heike Teißmann. Auch eine Kontaktaufnahme sei vom Vermieter, der PP Immobilien GmbH & Co. KG in Schönkirchen, ausdrücklich nicht erwünscht. „Wir haben den Fall von unseren Anwälten prüfen lassen. Aber offenbar kann man da nichts mehr machen“, berichtet Heike Strothmann. Denn nachdem die beiden Gastronominnen die Bar ursprünglich mit einem Fünf-Jahres-Vertrag angemietet hatten, verlängerte sich dieser danach zwar immer wieder – aber immer nur um ein Jahr. Einer kurzfristigen Kündigung stand demnach nichts im Weg.

Soto’s Tapas-Bar in Kiel: Auch das Feinkostgeschäft steht vor dem Aus

Aktuell ist davon nur die Tapas-Bar betroffen, die zu den bekanntesten und beliebtesten Gastro-Spots im Viertel zählt. „Aber als Nächstes könnte auch unser Feinkostladen zum Ende des Jahres gekündigt werden“, sagt Teißmann und ergänzt, dass sich dessen Weiterbetrieb ohne die Tapas-Bar ohnehin nicht mehr lohnen würde. Nach ihren Informationen wolle der Vermieter hier in Zukunft auch gar keine Gastronomie mehr haben, ergänzt Heike Strothmann.

Theoretisch könnten sie nun erwägen, die Gastronomie der Tapas-Bar in den Feinkostladen zu integrieren, berichten die Gastronominnen. Aber vor dem Hintergrund der sang- und klanglosen Kündigung würden sie dieses Risiko nicht eingehen wollen. Dementsprechend sieht es aktuell danach aus, als würde das Soto’s im Knooper Weg bis zum Ende des Jahres Geschichte sein.

Soto’s-Betreiberinnen schließen Neuanfang an anderer Stelle aus

Einen Neuanfang an anderer Stelle schließen Strothmann und Teißmann ebenfalls aus. „Dafür ist bei uns beiden das Rentenalter zu nahe“, bekennt Heike Teißmann. Dementsprechend würden sie ihre gesamte gastronomische Energie im Falle der Komplettschließung am Knooper Weg in das neu eröffnete Soto’s Marktcafé stecken, das sie zusammen mit der NDR-Journalistin Cassandra Arden betreiben.

Die direkt am Bernhard-Minetti-Platz gelegene Ladenzeile steht damit vor einem massiven Umbruch. Müssen vor diesem Hintergrund auch die anderen beiden Geschäfte der Zeile um ihre Zukunft bangen, deren Vermieter ebenfalls die PP Immobilien GmbH & Co. KG ist? „Ich habe keine entsprechenden Hinweise“, sagt Andreas Glander, der hier die Fahrschule Let’s Drive Kiel betreibt. Sein Mietvertrag laufe noch bis in das kommende Jahr. Und auch bei dem Barbershop Tom Kyle gibt man sich vor dem Hintergrund eines noch sechs Jahre laufenden Vertrags gelassen.

„Uns liegen keine Informationen vor, dass in der Ladenzeile weitere Veränderungen geplant sind“, sagt Philipp Pries, der als Sprecher von Haus & Grund Kiel auch die Tochterfirma Hans Schütt Immobilien GmbH vertritt, die die betroffenen Objekte verwaltet. Obwohl die Soto’s-Kündigung rechtmäßig sei, kann Pries die Betroffenheit der beiden Betreiberinnen nachvollziehen: „Der Vermieter hat zwar das Recht, eine solche Kündigung auch ohne weitere Kommunikation und Angabe von Gründen auszusprechen. Aber gerade, wenn es sich um ein so langjähriges Mietverhältnis handelt, ist es auch aus meiner Sicht für die Mieter bedauerlich, wenn es so läuft.“