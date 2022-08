Kiel in Zahlen und Fakten: Das liefert der Sozialbericht 2022 der Landeshauptstadt. Lesen Sie, wie die Bevölkerung, ihre Altersstruktur und ihre soziale Lage sich 2021 entwickelt haben. Und wo Sie den Sozialbericht bekommen.

Kiel. Kiel wird älter. Das Durchschnittsalter aller Kielerinnen und Kieler hat im Jahr 2021 einen 30-Jahre-Höchststand von 41,91 Jahren erreicht. 1990 hatte es noch bei 40,06 Jahren gelegen, 2020 bei 41,79 Jahren. Damit setzt der Alterungstrend der vergangenen 30 Jahre sich fort.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der mit großem Abstand „älteste“ Stadtteil bleibt Schilksee mit 107,5 Menschen im Rentenalter auf 100 Erwerbsfähige. Es folgen Holtenau mit 45,7 und Suchsdorf mit 45,5. Der jüngste Stadtteil ist Gaarden mit nur 17,7 Menschen im Rentenalter auf 100 Erwerbsfähige.

Das steht im Sozialbericht 2022, den Kiels Sozialdezernent Gerwin Stöcken am Donnerstag vorgelegt hat. In dem 116-seitigen Werk sind alle Daten zur Sozialstruktur Kiels aus dem Jahr 2021 zusammengefasst. Eine Fundgrube für Politik und Stadtgesellschaft.

Bevölkerungszahl in Kiel ist leicht gesunken

Die Bevölkerungszahl Kiels ist 2021 leicht auf 247.546 gegenüber 247.863 im Vorjahr gesunken. „Wir verlieren nach wie vor Familien ans Umland und gewinnen durch Migration“, sagte Stöcken. „Das gleicht sich aus.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Wohnungsbestand in Kiel ist 2021 um 0,95 Prozent gewachsen. Das sind 1309 Wohneinheiten. Die dominierende Wohnform bleibt der Einpersonenhaushalt. 2021 ist die Zahl der Single-Haushalte von 79.011 um 1469 auf 80.480 gestiegen.

Kiel hat so viele Erwerbstätige wie nie zuvor

Der Sozialbericht hält erfreuliche Wirtschaftsdaten bereit. Zum Stichtag 30. Juni 2021 gab es in Kiel so viele sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse wie noch nie, nämlich 94.163. Das ist ein sprunghafter Anstieg gegenüber dem Vorjahr (91.929).

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Prozent gesunken, genauer: von 11.776 im Jahr 2020 (Arbeitslosenquote 6,9 Prozent) auf 11.097 im Jahr 2021 (6,6 Prozent). Vor allem das Kurzarbeitergeld habe in der Corona-Krise für eine Entlastung des Arbeitsmarktes gesorgt und zusätzliche Arbeitslosigkeit verhindert, heißt es im Sozialbericht.

Kinderarmut in Kiel bleibt „ein Skandal“

Die Zahl der sozialgeldberechtigten Kinder unter 15 Jahren ist zwar im Jahresdurchschnitt gesunken. Allerdings bleibt der sogenannte Kinderarmutsindikator zum Stichtag 31. Dezember 2021 auf dem Vorjahresniveau. „Jedes dritte Kind in Kiel lebt in Armut oder ist armutsgefährdet“, sagte Stöcken und nannte das einen Skandal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hilfe für Hilflose Der Sozialbericht 2022 wartet mit einem umfangreichen Sonderteil „Unterstützung von Erwachsenen im sozialen Netz“ auf. Für den Fall, dass erwachsene Menschen ihre Angelegenheiten nicht mehr allein regeln können und auch die Hilfe von Angehörigen, Nachbarn oder Freunden nicht mehr ausreicht, bietet die Landeshauptstadt Kiel unterschiedliche Unterstützungsangebote an. Der Kommunale Sozialdienst (KSD) ist die Erstanlauf-, Informations- und Beratungsstelle für erwachsene Kielerinnen und Kieler in schwierigen Lebenssituationen. Der Sozialpsychiatrische Dienst bietet niedrigschwellige Beratung und Begleitung bei psychiatrischem Bedarf an. Bei der Betreuungsbehörde können sich Betroffene ebenso wie Betreuende sich beraten lassen und Unterstützung holen. Sie arbeitet mit Betreuungsgerichten, Betreuungsvereinen, Berufsbetreuenden anderer Beratungsstellen, Sozialen Diensten und Institutionen zusammen.

Der Stadtrat fasste zusammen: „Die aktuellen Krisen, ob Corona-Pandemie oder der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Inflation haben enorme Auswirkungen auf jene Menschen, die ohnehin wenig Geld haben. Hier müssen wir effektiv und punktgenau unterstützen.“ Soziale Sicherheit und gesellschaftlicher Zusammenhalt müssten noch stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. „Wir brauchen Antworten auf die Fragen, wie wir Lebensleistungen anerkennen, den Lebensstandard sichern und sozialen Abstieg verhindern“, so Stöcken. Der Sozialbericht liefere dafür Fakten. „Nun müssen wir gemeinsam mit Bund, Land und unserer Kommunalpolitik Taten folgen lassen.“ Der Sozialdezernent ahnt, was im Sozialbericht 2023 stehen wird: die schwerwiegenden Auswirkungen der Energiekrise vor allem auf Menschen mit geringen und mittleren Einkommen.

Der Sozialbericht 2022 steht im Internet auf www.kiel.de/sozialbericht als Download und als interaktives E-Paper bereit. Die gedruckte Fassung kann per Post beim Sozialdezernat, Postfach 1152, 24099 Kiel, per E-Mail an Caty.Koester@kiel.de oder unter der Kieler Telefonnummer 901-3085 angefordert werden.