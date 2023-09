﻿Soziale Berufe: Chance auf dickes Lohnplus in Kiel

Wer bei einem freien Träger für die Stadt Kiel im Sozial- und Erziehungsdienst tätig ist, soll künftig die Chance auf Tariflohn haben – wie die städtischen Beschäftigten auch. Dazu hat die Ratsversammlung den Beschluss gefasst, die Lohndifferenz auszugleichen. Die Arbeitgeber müssen aber mitmachen.

Kiel. Zwei Beschlüsse der Ratsversammlung von Donnerstag sorgen dafür, dass Tausende Beschäftigte in sozialen Berufen in Kiel die Chance auf höhere Löhne erhalten. Das betrifft Mitarbeiter des Sozial- und Erziehungsdienstes freier Träger, die für die Stadt tätig sind. Auch das Personal der Service-Gesellschaft des Städtischen Krankenhauses Kiel (SKK) kann durch die Wiedereingliederung in das Unternehmen mit einem monatlichen Plus im Portemonnaie rechnen.