﻿Soziale Sprechstunden: Stadtrat Stöcken kommt in die Stadtteile von Kiel

Energiekosten, Inflation, hohe Preise: Um mit Kielerinnen und Kielern über soziale Themen und städtische Hilfsangebote ins Gespräch zu kommen, besucht der Kieler Sozialdezernent Gerwin Stöcken (SPD) 16 Anlaufstellen Nachbarschaft (Anna) in den Stadtteilen von Kiel. Start ist am Mittwoch in Hassee.

Kiel. Mit den Menschen vor Ort über soziale Fragen ins Gespräch kommen – das möchte Kiels Sozialdezernent Gerwin Stöcken. Dazu bietet der Stadtrat in den nächsten Monaten eine Reihe von Bürgersprechstunden in den Anlaufstellen Nachbarschaften (Anna) an. Themen könnten beispielsweise die Energieknappheit, Inflation sowie das städtische Hilfesystem sein, so Stöcken.

„Alle Bürgerinnen und Bürger aus dem jeweiligen Stadtteil können ihr Anliegen auch ohne Anmeldung mit mir besprechen“, kündigt der Sozialdemokrat an. „Wenn nicht alle zu Wort kommen, bin ich gern auch ein zweites Mal vor Ort.“ Wenn es die Zeit erlaube, gehe er auch gerne durch das Quartier und verschaffe sich einen persönlichen Eindruck.

Stöcken startet am Mittwoch in Kiel-Hassee

Die erste soziale Sprechstunde des Sozialdezernenten findet am Mittwoch, 24. August, ab 14 Uhr in der Anna Hassee, Hamburger Chaussee 75, statt. Unterstützt wird Stöcken bei den geplanten 16 Terminen von Ratsfrauen und Ratsherren aller Parteien sowie Mitarbeitenden des Amtes für Soziale Dienste, Abteilung „Inklusion und Älter werden im Quartier“. Die zweite Sprechstunde mit Stöcken findet am Mittwoch, 7. September, um 13.30 Uhr in der Anna Mitte, Walkerdamm 17, statt.

Das sind die annas in Kiel

Die Landeshauptstadt Kiel hatte die Annas 2016 mit den Trägern Arbeiterwohlfahrt Kiel, Diakonie Altholstein, Deutsches Rotes Kreuz (DRK) sowie Stadtteilnetzwerk nördliche Innenstadt Kiel (NiKi) etabliert. 21 Annas gibt es mittlerweile in allen Kieler Ortsteilen. Sie sind Anlaufstellen für alle Nachbarinnen und Nachbarn, auch für Menschen, die den Fokus auf ein gutes Leben im höheren Lebensalter legen. Die Schwerpunkte liegen auf Beratung, Vernetzung und Gestaltung von freiwilligem Engagement.