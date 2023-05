﻿Sozialer Wohnungsbau: Geywitz setzt sich für Vorkaufsrecht ein

Bei ihrem Besuch in Kiel hat Bundesbauministerin und stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Klara Geywitz versprochen, sich für das Vorkaufsrecht im sozialen Wohnungsbau stark zu machen. Auch ein Lob an die schwarz-grüne Landesregierung ließ sie sich abringen.

Kiel. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) will sich nach einem Besuch in Schleswig-Holstein dafür stark machen, dass Kommunen wieder ein Vorkaufsrecht für Immobilien erhalten. Die Ministerin hatte am Sonnabend Wohn- und Bauprojekte in Kiel und Geesthacht besucht.