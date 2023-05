﻿Tilsiter Platz in Kiel-Wellingdorf: Spatenstich für Kita und 15 neue Wohnungen

Wellingdorf. Lang, lang ist’s her: Der allererste Coop-Markt in Kiel eröffnete 1967 am Tilsiter Platz in Wellingdorf und stand am Ende jahrelang nur noch als traurige Hülle herum. Dem Abriss im vergangenen September folgte nun der erste Spatenstich für einen Kindergarten und 14 Wohnungen.

Seit die Coop-Genossenschaft im Jahr 2016 den Betrieb ihrer Verbrauchermärkte eingestellt hat, hat sie sich laut Vorstand Gregor Bunde auf Beteiligungen und Immobilien verlegt. Etwa 40 Standorte in verschiedenen Bundesländern befinden sich im Eigentum der in Kiel ansässigen Genossenschaft. Der 8,5-Millionen-Euro-Bau am Tilsiter Platz kommt jetzt dazu.

Herzstück des Hauses ist eine von der Stadt Kiel mit 1,2 Millionen Euro bezuschusste Kindertagesstätte, in die aller Voraussicht nach Ende 2024 unter Regie der Marie-Christian-Heime vom Waldhof Kroog 55 kleine Menschen einziehen werden. Das Spektrum reicht von der Krippe für die Jüngsten bis zur Elementargruppe für die Drei- bis Sechsjährigen.

So soll der vierstöckige Neubau am Tilsiter Platz nach einer Visualisierung von Coop einmal aussehen. © Quelle: Coop

Für den Stadtteil Ellerbek/Wellingdorf sind diese Betreuungsplätze genauso dringend nötig wie die 14 geplanten Wohnungen. Deren Flächen umfassen 30 bis 80 Quadratmeter und sind ausschließlich für Menschen mit wenig Geld gedacht. Das mutet erst einmal überraschend an, denn vor einem Jahr war noch unklar, ob überhaupt Sozialwohnungen entstehen können.

Der Wind hat sich jedoch gedreht. „Wir haben unser Konzept den neuen Förderbedingungen angepasst“, beschreibt Gregor Bunde die Konsequenz aus der Tatsache, dass frei finanzierte Wohnungen inzwischen nur noch zu kaum erschwinglichen Mieten an den Markt gebracht werden können.

Bauprojekt am Tilsiter Platz: Alle neuen Wohnungen zu sozialen Mieten

Am Tilsiter Platz hätte die Coop laut Bunde eine Kaltmiete von 13 bis 14 Euro für den Quadratmeter nehmen müssen, was aus seiner Sicht nicht vertretbar gewesen wäre: „Wir sind eine Genossenschaft, das würde nicht zu uns passen“. Also wird jetzt nach dem besonders hoch bezuschussten ersten Förderweg gebaut, sodass die Miete bei 6,80 Euro pro Quadratmeter gedeckelt ist. Nötig ist dafür allerdings ein Wohnberechtigungsschein, der die jeweilige Bedürftigkeit nachweist.

Coop plant weitere 100 Wohnungen in Gaarden

Das Bewerbungsverfahren für die Mietwohnungen soll indessen erst Anfang 2024 eröffnet werden, wenn der Zeitpunkt der Fertigstellung schon genauer absehbar ist. Zudem zeigt sich bei einem anderen Coop-Projekt in der Nachbarschaft, dass die neuen Wohnungen in Wellingdorf nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind: In Schwentinental entstehen 28 Wohnungen, für die sich mehr als 200 Interessierte gemeldet haben.

Allerdings setzt die Coop an ihrem Stammsitz noch einen weiteren und größeren Akzent. An der Sörensenstraße in Gaarden wurde der Sky-Markt abgerissen, um die Fläche für einen neuen Markt und unter anderem auch für etwa 100 neue Wohnungen zu nutzen. Eine Teilbaugenehmigung liegt laut Vorstand Bunde frisch auf dem Tisch. Losgehen soll es im Juli mit dem Ausheben der Baugrube. Der erste Spatenstich könnte dann im September getätigt werden.

