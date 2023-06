﻿Kieler SPD fordert: „Stoppt den Pollerwahnsinn“

Kiel. 63 neue Poller an der Beselerallee im Mai, 21 Stück an der Blücherstraße im Juni – die zuletzt an den Straßenrändern in Kiel aufgestellten Hindernisse sorgen weiter für scharfe Kritik. SPD und CDU tadeln die unangekündigten Aktionen der Stadt deutlich. Besonders Kiels Sozialdemokraten schlagen ungewohnt harsche Töne in Richtung der von SPD-Oberbürgermeister Ulf Kämpfer geführten Verwaltung an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es ist an der Zeit, diesen Pollerwahnsinn zu beenden“, fordert SPD-Kreisvorsitzende Gesine Stück. Sie spricht davon, dass der „massive Einbau“ von Pollern nicht mit dem Ziel hoher Aufenthaltsqualität vereinbar sei. Die Bauelemente seien „optisch störend“ und erfüllten „keinen erkennbaren Nutzen. Im Gegenteil, wir setzen unsere Stadt mit dieser übermäßigen Pollerinstallation regelrecht zu.“

SPD in Kiel: Poller nicht als Mittel gegen Parken einsetzen

Verkehrssicherheit bleibe der SPD zwar wichtig. „Wenn jedoch dafür Parkplätze geopfert werden müssen, dann sollten wir dies durch rechtzeitige Ankündigungen, Aufklärung und verstärkte Kontrollen umsetzen. Poller sollten nicht als primäres Mittel eingesetzt werden, um das Parken von Autos zu verhindern“, so Stück. Die SPD-Kreisvorsitzende spricht sich für „sinnvollere Lösungen“ gemeinsam mit Ortsbeiräten und Anwohnern aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die CDU kritisiert, dass Autos schrittweise aus der Stadt vergrämt werden. „Es kommt das Gefühl auf, dass das Tiefbauamt immer mehr zu einem verlängerten Arm der Kieler Fahrradlobby wird und auf diese Weise Verkehrspolitik nach Gutsherrenart betreibt“, so CDU-Fraktionsvorsitzender Rainer Kreutz.

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer nehme eine weitere Spaltung der Stadtgesellschaft zwischen Auto- und Radfahrern in Kauf. Mit dem Abbau von Parkplätzen werde „das Verständnis für die geplante Verkehrswende bei den Bürgerinnen und Bürgern verspielt“. Zudem werde damit der Konsens für die geplante Stadtbahn gefährdet.

Stadt Kiel: Poller wichtig für Verkehrssicherheit

Kreutz fordert von Kämpfer, die Poller in der Blücherstraße wieder demontieren zu lassen. Auch der vorgesehene Abbau von 30 Parkplätzen in der benachbarten Geigerstraße sei ohne ein Votum des zuständigen Ortsbeirates erfolgt, so Rainer Kreutz.

Unter Anwohnern und Geschäftsleuten hatte es große Aufregung gegeben, als das Tiefbauamt zuletzt die Poller auf zwei Gehwegabschnitten an der Beselerallee und an der Blücherstraße errichtet hatte. Sie waren zuvor nicht darüber informiert worden. Laut Stadtverwaltung seien die Poller erforderlich, um für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Allerdings fielen dadurch auch Parkmöglichkeiten weg. Denn die Autos konnten zuvor noch halbseitig auf dem Gehweg abgestellt werden, zumindest an der Blücherstraße. Das bringt die Anwohner auf die Palme.

KN