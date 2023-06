﻿Fackellauf in Kiel mit Vorfreude auf Berlin

Kiel. Zeitgleich zur Kieler Woche finden in Berlin die Special Olympics World Games statt. In ganz Deutschland sind jetzt Mannschaften der teilnehmenden Nationen zu Gast, um sich auf die Weltspiele in Berlin vorzubereiten. Kiel ist Gastgeberin der bulgarischen Special-Olympics-Athleten, die sich hier bis Donnerstag auf die Wettkämpfe der Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung in Berlin vorbereiten.

Die bulgarische Delegation trainiert auf Kieler Sportanlagen. Und sie startete am Dienstag zu einem Fackellauf an der Förde, an dem auch Special-Olympics-Athleten aus Schleswig-Holstein teilnehmen.

Special Olympics: Fackellauf endete im Hiroshimapark

Der Fackellauf begann um 16 Uhr am Sporthafen Wik an der Kiellinie in Höhe Koesterallee. Von dort ging es stadteinwärts, vor dem Landeshaus gab es eine kurze Pause mit Grußworten von Landtagspräsidentin Kristina Herbst.

Anschließend wurde der Fackellauf fortgesetzt und endete gegen 18 Uhr im Hiroshimapark, wo Oberbürgermeister Ulf Kämpfer die Teilnehmer begrüßte. Es folgte ein Empfang der Stadt im Rathaus.

KN