Zuschauen erwünscht: Die Landesspiele der Special Olympics starten an diesem Sonnabend in Kiel. Auch in Leichtathletik werden die Wettkämpfe am Uni-Sportforum ausgetragen – hier ein Foto von den nationalen Sommerspielen für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung 2018 in Kiel.

© Quelle: Thomas Eisenkrätzer