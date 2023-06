Special Olympics Weltspiele: So siegte Schleswig-Holstein

Kiel. Medaillenregen für Schleswig-Holstein: Bei den Special Olympics Weltspielen in Berlin holten sich die Athletinnen und Athleten aus dem Norden insgesamt neun Mal Gold, sieben Mal Silber und 13 Mal Bronze. Mit bunten Luftballons, lauten Trillerpfeifen und frenetischem Jubel wurden die Sportler am Montag am Citti-Park in Kiel begrüßt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erschöpft sind sie alle, als der Bus endlich am späten Nachmittag in Kiel ankommt. Neun Tage voller Erlebnisse und Emotionen liegen hinter den insgesamt 46 Teilnehmern aus Schleswig-Holstein. „Es war ein Erlebnis für die Ewigkeit“, sagt Lisa Thun (31), als sie überglücklich aus dem Bus steigt. Die Reiterin von der Stiftung Drachensee in Kiel holte den dritten Platz in der Dressurprüfung.

Special Olympics Weltspiele: Lea Helbing aus Flintbek holte eine Goldmedaille

Auch Lea Helbing (23) aus Flintbek bringt Medaillen zurück in ihre Heimat. Im 200 und 400 Meter Freistil erschwamm sie sich je eine Bronzemedaille. Im Staffelteam erreichte sie mit ihrem Schmetterlingsstil sogar Gold. „Ich glaube, meine Technik ist ganz gut“, sagt sie bescheiden. Zu Hause trainiert die zierliche Sportlerin (1,52 Meter, knapp 45 Kilo) in der Sportvereinigung Eidertal Molfsee. Als einziges Mitglied mit Handicap. Ihre Mutter Angelika (58) ist dort Schwimmtrainerin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf dem Weg zu mehr Inklusion

Dass noch viel mehr Menschen mit Beeinträchtigung in ganz normalen Sportvereinen aktiv werden können, ist eines der Ziele der Special Olympics. Rund acht Prozent der Menschen mit Handicap treiben laut Statistik in Deutschland derzeit Sport. „16 Prozent sollen es werden, möglichst bis zu den nächsten Weltspielen in vier Jahren“, kündigt Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland (SOD), an. Langfristig werden 32 Prozent angepeilt– das wäre genau der Anteil der sportlich aktiven Deutschen.

Bei den Weltspielen in Berlin traten in diesem Jahr rund 7 000 Athleten mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung aus insgesamt 176 Ländern an. Die älteste Sportlerin kam aus Amerika und feiert im August ihren 70. Geburtstag. Die jüngste Teilnehmerin stammte aus Paraguay und war gerade mal zwölf Jahre alt.

18 000 freiwillige Helfer unterstützten die Special Olympics Weltspiele in Berlin

Mehr als 18 000 freiwillige Helfer – darunter auch etliche aus Schleswig-Holstein – sorgten dafür, dass die Wettbewerbe in 26 Sportarten ein voller Erfolg wurden. Die Special Olympics sind weltweit die größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit einer Goldmedaille um den Hals steigt auch Nora Neuenroth (43) aus Kiel aus dem Bus am Citti-Park. „Die habe ich für unsere Landeshauptstadt geholt“, sagt die Seglerin von der Segelvereinigung Kiel. Gestartet ist sie als sogenanntes „Unified Team“ mit Alexander Knaub (47) aus Norderstedt. In Unified Teams bilden Menschen mit und ohne geistige Behinderung gemeinsam ein Team. „Seit einem Jahr segeln Alex und ich gemeinsam“, sagt Knaub. Die Medaille sei nun der absolute Höhepunkt.

Emotionale Momente für die Athleten in Berlin

„Die Weltspiele waren eine echte emotionale Anstrengung für die Sportlerinnen und Sportler“, sagt Iris Brettschneider und ist erleichtert, dass alle wieder sicher in Kiel gelandet sind. Die 51-Jährige ist Vizepräsidentin der Special Olympics in Schleswig-Holstein mit Sitz in Kiel und hat in Berlin die Segelwettbewerbe geleitet.

Lesen Sie auch

„Es ist eine großartige Veranstaltung, gerade weil es Wettbewerbe sind und nicht Wettkämpfe.“ Jeder sei am Ende irgendwie ein Sieger. Medaille hin oder her. „Ich habe im Hochsommer noch nie so viel Gänsehaut gehabt wie in Berlin“, sagt sie. Nicht nur die Siegerehrungen seien sehr emotional gewesen, sondern auch die Eröffnung und die Wettbewerbe.

KN