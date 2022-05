Special Olympics in Kiel: Auftakt mit traditionellem Fackellauf

„God Save The Rave“, und Scooter sind Erfüllungsgehilfen des Allmächtigen auf Erden. Das Dreiergespann ließ die Techno-Gemeinde in der Kieler Wunderino-Arena baden in einer berauschenden Show, die vor wummernden Tracks, einer pompösen Light- und Feuershow und effektvollen Visuals nur so strotzte.