﻿Special Olympics World Games: Schleswig-Holsteiner holten 27 Medaillen

Kiel. Medaillenregen für schleswig-holsteinische Sportlerinnen und Sportler: Insgesamt sechs Mal Gold, acht Mal Silber und 13 Mal Bronze errangen die Teilnehmenden mit Beeinträchtigungen bei den Special Olympics World Games in Berlin. Mit einem Empfang von Landesregierung und Landeshauptstadt Kiel würdigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwochnachmittag die siegreichen Teilnehmer.

Special Olympics World Games: 27 Medaillen nach Schleswig-Holstein geholt

Aus dem Norden waren 46 Athleten, Unified-Partner sowie Trainer bei den Wettkämpfen in Berlin angetreten und hatten insgesamt 27 Medaillen gewonnen. „Herzlichen Dank, dass Sie Schleswig-Holstein so hervorragend vertreten haben“, sagte Günther in seiner Ansprache. „Sie haben bewiesen, dass Sport eine Brücke ist, die Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Hintergründen verbindet.“

Die Special Olympics World Games stünden für Inklusion, Fairness und den Glauben an das Potenzial von jedem Menschen, so Günther. Bei den Weltspielen in Berlin traten in diesem Jahr rund 7 000 Athleten aus 176 Ländern an. Die Special Olympics sind weltweit die größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung.

KN