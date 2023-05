﻿Spende unterstützt kostenloses Sportprogramm für Kieler Krebspatienten

Mehr Lebensqualität für Menschen mit einer Krebserkrankung: Das ist das Ziel des speziellen Sportprogramms der Stiftung „Leben mit Krebs“, an dem auch Patienten aus Kiel teilnehmen können – zum Beispiel beim Rudern. Die Stadtwerke Kiel unterstützen dies erneut mit eine Spende über 10 000 Euro.

Kiel. Am 8. Juli treten auf der Kieler Förde wieder sportliche Teams bei „Rudern gegen Krebs“ gegeneinander an. Mit dem Erlös der Benefizregatta wird Geld für spezielle Sportangebote für Krebspatienten am Städtischen Krankenhaus Kiel (SKK) gesammelt. Die Stiftung Leben mit Krebs, das SKK und Kieler Ruderclubs organisieren die Veranstaltung in diesem Jahr zum 13. Mal.