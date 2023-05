Spenden für Hatay: So hilft Ihr Geld den Menschen vor Ort

Hatay. Drei Monate nach dem verheerenden Erdbeben in Kiels türkischer Partnerstadt Hatay steht der Verwendungszweck für die Spenden aus Schleswig-Holstein fest: Das gesammelte Geld – aktuell mehr als 426 000 Euro – aus der Aktion von „KN hilft“, dem gemeinnützigen Verein der Kieler Nachrichten, und der Stadt Kiel soll für den Bau eines Reha-Zentrums verwendet werden. Darauf verständigten sich Kiels Stadtpräsident Hans-Werner Tovar und Hatays Bürgermeister Lütfü Savas bei einem Besuch in Kiels türkischer Partnerstadt.

In dem Rehabilitationszentrum sollen viele der rund 30 000 schwerstverletzten sowie zum Teil amputierten Erdbebenopfer behandelt und Traumata psychologisch aufgearbeitet werden. Schätzungen zufolge, so Savas, benötigen drei von zehn Menschen in Hatay in den nächsten Jahren therapeutische Hilfe. Schon jetzt sei die Zahl der Menschen mit Depressionen rasant gestiegen.

Doch die Lage werde noch deutlich schlimmer werden, befürchtet Hatays Bürgermeister: „Kaum jemand hat bisher die Ruhe gehabt, in sich hineinzuhorchen. Erst in einigen Monaten werden die Traumata derjenigen, die ihre Angehörigen oder Freunde verloren haben oder ihre Kinder nicht zu Grabe tragen konnten, zutage treten.“ Derzeit befänden sich noch alle im Modus Überlebenskampf. Savas: „Sie wissen noch gar nicht, in welcher Situation ihre Psyche gerade ist.“

Erdbeben in Antakya: 23 000 Menschen starben, 28 000 Gebäude unbewohnbar

Bei der Delegationsreise, an der auch die Kieler Nachrichten teilnahmen, wurde der Bedarf an einer therapeutischen Einrichtung mehr als deutlich. Allein in Hatays Hauptstadt Antakya, dem Zentrum des Bebens und dem Standort des geplanten Reha-Zentrums, starben nach derzeitigem Stand knapp 23 000 Menschen. Zudem sind dort etwa 3000 Wohngebäude eingestürzt, 28 000 weitere sind nicht mehr bewohnbar und müssen abgerissen werden.

Bürgermeister Savas schlug vor, sowohl die Spenden aus Kiel als auch die aus Aalen, der zweiten deutschen Partnerstadt von Hatay, zusammen für dieses Zentrum zu verwenden. So kämen rund eine Million Euro zusammen. Savas bedankte sich sehr bei allen Menschen aus Kiel für ihre große Spendenbereitschaft . „Kiel und Hatay, das ist eine Geschwisterschaft: Wenn es uns nicht gut ging, war die Stadt Kiel stets an unserer Seite“, sagte er.

Tovar sprach von einem „Symbol der Freundschaft“ und „unserem bescheidenen Beitrag zu dem Wiederaufbau“, der laut Schätzungen etwa 100 Milliarden Euro kosten wird. Das auch mit Kieler Geld finanzierte neue Zentrum soll über die Bewältigung der Folgen des Erdbebens hinaus den Menschen in Hatay helfen: Wenn die Trauma-Therapie nicht mehr nachgefragt wird, so sind sich Savas und Tovar einig, soll in dem Gebäude ein soziales Beratungszentrum entstehen.

Hinweis der Redaktion: Gespendet werden kann unter dem Betreff der Spendenaktion „Hatay in Not“ auf folgendes Spendenkonto: „KN hilft“, IBAN DE 05 2105 0170 1400 2620 00. Wenn Sie eine Spendenbescheinigung benötigen, geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Anschrift in der Überweisung an.