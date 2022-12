﻿Spendenaktion: Hunderte Weihnachtsmänner donnern auf Motorrädern durch Kiel

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Fünf Tage später als geplant haben sich am Freitag über 600 Biker in Weihnachtsmann-Kostümen in Kiel getroffen. Sie brausten über zwei Stunden lang kreuz und quer durch die Landeshauptstadt.

Kiel. Lautstarkes Spektakel in Rot-Weiß: Am Freitag donnerten rund 600 Frauen und Männer beim X-mas Ride mit ihren Motorrädern durch die Landeshauptstadt. Von 15 bis nach 17 Uhr waren die Biker in ihren Weihnachtsmann-Verkleidungen zwischen Raisdorf und Russee unüberhörbar und unübersehbar wahrzunehmen.

Ursprünglich sollte die rustikal-vorweihnachtliche Rundfahrt bereits am Sonnabend starten. Da an dem Tag die Witterungsverhältnisse nach dem Schneefall jedoch zu schlecht gewesen waren, hatten die Organisatoren die Aktion auf den Freitag vor Heiligabend verschoben.

X-mas Ride quer durch Kiel: Zwei Motorradfahrer stürzten

Treffpunkt und Ziel war bei dieser Traditionsveranstaltung auch diesmal das Motorradfachgeschäft Polo am Konrad-Adenauer-Damm in Kiel. Von dort aus führte der X-mas Ride mit Polizeieskorte zunächst durchs Ostufer und dann durch die Innenstadt nach Suchsdorf, Kronshagen und Russee.

Der Korso endete in der Innenstadt. Am Rande der Fahrt kam es zu zwei kleineren Unfällen in Russee und in der Holtenauer Straße, bei denen Teilnehmer mit ihren Maschinen stürzten. Laut Polizei blieb es bei Sachschäden.

Viele Motorräder waren weihnachtlich mit Lichterketten und Flaggen geschmückt. Mit der Fahrt wollen die Organisatoren Spenden für den Verein „Förde Lütten“ sammeln, der benachteiligte Kinder unterstützt. Jeder Teilnehmer entrichtet eine Startgebühr.

Wer auch ohne Motorrad für den Verein „Förde Lütten“ spenden möchte: Förde Sparkasse, IBAN: DE 27 2105 0170 1004 1689 91.