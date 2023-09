﻿Schleswig-Holsteins Hotels und Restaurants sammeln Spenden für die Meere

Kiel. Gerade mal frisch ins Leben gerufen und schon entwickelt sich die Initiative für eine saubere Nord- und Ostsee zu einem Erfolgsprojekt: Täglich melden sich neue Restaurants und Hotels aus Schleswig-Holstein und machen bei der dauerhaften Spendenaktion „Gemeinsam Meer schaffen“ zugunsten von „One Earth – One Ocean“ mit. Mit dem Geld will der Verein Müll aus den Meeren sammeln.

Am Skagerrakufer gab Daniel Günther jetzt das Startsignal für die landesweite Spendenaktion. „Müll im Meer ist ein drängendes Umweltproblem“, sagt der Ministerpräsident, der die Schirmherrschaft übernommen hat. Jedes Jahr würden Millionen Tonnen Plastikabfall in die Meere gelangen und so die Lebewesen im Wasser bedrohen – auch in der Nord- und Ostsee. Das Projekt leiste deshalb einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Natur.

Spendenaktion für eine saubere Nord- und Ostsee

Die Idee für die Aktion hatten Hotelier Rainer Birke vom gleichnamigen Kieler Hotel und die Naturkosmetik-Marke Oceanwell aus Holtenau. „Der Schutz der Meere und unserer schönen Küste liegt mir persönlich am Herzen“, so Rainer Birke. Für den Tourismus im Norden sei die einzigartige Natur von zentraler Bedeutung. Die gilt es zu schützen.

Der Verein „One Earth – One Ocean“ setzt sich seit 2011 für die Sauberkeit der Meere ein. Weltweit sorgen die Mitglieder dafür, dass die Gewässer von Plastikmüll befreit werden. In der Ostsee werden mit dem Müllsammelschiff „Seekuh“ unter anderem Geisternetze geborgen. „Die verloren gegangenen Fischernetze werden immer wieder zur Todesfalle für Fische, Meeressäuger, Seevögel und Weichtiere“, sagt der Kieler Rüdiger Stöhr. Er ist Mikrobiologe und Projektmanager bei „One Earth – One Ocean“.

Schleswig-Holsteins Hotels und Restaurants sammeln für den Schutz der Meere

Arbeit, so Stöhr, gebe es leider genug. „Allein in der Ostsee verlieren Fischer jährlich bis zu 10 000 Netze.“ Ein weiteres Problem sei das Material. Fischernetze werden aus Plastik gefertigt und zersetzen sich im Meer. „Dadurch entsteht langfristig Mikroplastik, das in die Nahrungskette gelangt und Mensch und Natur nachhaltig schadet.“

Herzensangelegenheit ist das Projekt auch für Ines Linke von Oceanwell. „Das neue Spendenprojekt ist eine tolle Möglichkeit, sich gemeinsam für den Schutz der Ostsee zu engagieren.“ Weitere Partner der Aktion sind der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Schleswig-Holstein, der Sparkassen- und Giroverband des Landes, die Förde Sparkasse sowie Chefs Culinar der Citti-Gruppe.

Bisher machen 42 Hotels und Restaurants im Land mit. Täglich werden es mehr. „Die Aktion nimmt gerade richtig Fahrt auf“, freut sich Rainer Birke. Mit dabei sind bisher unter anderem das Hotel Strandkind in Neustadt in Holstein, das Maritim Strandhotel in Travemünde, das Husumer Kaffeekontor und das Lindner Hotel Sylt.

Aus ganz Schleswig-Holstein waren zum Startschuss der Spendenaktion Gastronomen angereist. Unter anderem machen Ulf Heeschen (von links) vom Kirchspiels Gasthaus in Nortorf, Anke Asmus von der Gaststätte Hans Heitmann in Wotersen und Frank Berger vom Restaurant Brechtmann in Schürsdorf bei „Gemeinsam Meer schaffen“ mit. © Quelle: Ulf Dahl

In all den Restaurants und Hotels stehen nun die maritim gestalteten Spendenboxen. Sie bestehen aus einer extra getischlerten Holzbox sowie alten Fischernetzen, die von dem Müllsammelschiff „Seekuh“ geborgen wurden. Jeder – ob Urlauber oder Einheimischer – kann mit einem Geldbetrag die Aktion unterstützen.

Spendenboxen für „Gemeinsam Meer schaffen“ extra maritim konzipiert

„Es ist wichtiger denn je, dass sich unsere Branche aktiv für den Umweltschutz engagiert“, sagt Andreas Tedsen, Vizepräsident des Dehoga Schleswig-Holstein. Einen großen Dank schickt Gyde Opitz vom Sparkassen- und Giroverband schon mal an alle Beteiligten: „Die Initiative bringt nicht nur Spenden für die Reinigung der Meere hervor, sondern schärft auch das Bewusstsein der Gäste. Das unterstützen wir gerne und aus tiefer Überzeugung.“

Restaurants und Hotels, die mitmachen wollen, erhalten eine der kostenlosen Spendenboxen beim Hotel Birke (Kontakt: info@hotel-birke.de).

