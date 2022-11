Holtenauer Hochbrücken voll gesperrt: So kommen Sie über den Nord-Ostsee-Kanal

Ein Schiff ist auf dem Nord-Ostsee-Kanal mit beiden Holtenauer Hochbrücken kollidiert: Der Verkehr dort ist auf unbestimmte Zeit gesperrt. Wie Sie als Autofahrer, Radfahrer oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln trotzdem über den Nord-Ostsee-Kanal kommen, zeigen unsere Umleitungen in interaktiven Karten.

Der Frachter „Meri“ hat am Morgen mit einem Hafenmobilkran die Holtenauer Hochbrücken berührt.

Kiel. Ein finnisches Spezialschiff ist am frühen Mittwochmorgen mit beiden Holtenauer Hochbrücken über den Nord-Ostsee-Kanal in Kiel kollidiert. Da derzeit noch unklar sei, wie stark die Kollision die Brücken beschädigt habe, seien die Brücken sowie der Schiffsverkehr auf dem Kanal zunächst in beide Richtungen auf unbestimmte Zeit gesperrt worden, teilt die Polizei Kiel mit. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Für Pendler hatte diese Sperrung am Morgen drastische Konsequenzen. Mit dem Auto standen sie im Stau und mussten längere Umleitungen in Kauf nehmen. Mittlerweile hat sich die Verkehrssituation etwas beruhigt. Folgende Umleitungen werden empfohlen:

Holtenauer Hochbrücke gesperrt: Diese Umleitungen sollten Autofahrer und Autofahrerinnen nehmen

Um aus dem Norden in Richtung Kieler Innenstadt und umgekehrt zu fahren, haben Autofahrer und Autofahrerinnen zwei Möglichkeiten:

Ab Altenholz-Klausdorf über Felm und Gettorf in Richtung Landwehr. Dort auf die Fähre über den Nord-Ostsee-Kanal. Hier kann es zu Wartezeiten kommen. Auf der anderen Kanalseite gelangt man über Ottendorf je nach Bedarf auf die B 76. Wer von der Kieler Innenstadt in Richtung Norden über den Nord-Ostseekanal möchte, nimmt die Strecke in umgekehrter Richtung.

Eine zweite Umleitung führt von Altenholz über die B 76 und die Levensauer Hochbrücke auf die B 503 und umgekehrt. Diese Variante war am Morgen stark frequentiert. Viele Autofahrer und Autofahrerinnen standen im Stau.

Wie Sie zu Fuß, mit dem Rad und dem Bus über den Nord-Ostseekanal kommen

Auch Radfahrer, Fußgängerinnen und Busse dürfen die Holtenauer Hochbrücken nicht passieren. Stattdessen wird empfohlen, die Kanalfähren F1 und F3 zu nutzen. "Bis die Sperrung aufgehoben ist, beginnen und enden die entsprechenden Linien beidseitig vor dem Nord-Ostsee-Kanal", teilt die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) mit. Auf der Seite in Kiel-Wik geht es mit den Bussen der Linie 11 in Richtung Innenstadt.

Die Alternative – mit dem Bus über Rathmannsdorf und die Levensauer Brücke zu fahren – musste laut KVG aufgegeben werden, da sie zu zeitaufwändig war und sich auf dieser Ausweichstrecke bereits Staus entwickelten.