﻿Gutenbergstraße in Kiel: Die nächste Sperrung steht bevor

An Kiels Dauerbaustelle steht die nächste Sperrung an. Die Gutenbergstraße ist von Donnerstag, 30. März, bis Dienstag, 4. April, gesperrt. Und die Bauarbeiten dauern weiter an. Auch während der Osterferien wird die Straße weiter saniert.

Kiel. Auf die Gutenbergstraße kommt die nächste Sperrung zu. An der Kieler Dauerbaustelle stehen Asphaltarbeiten an. Daher wird von Donnerstag bis Dienstag die Fahrbahn zwischen der Veloroutenbrücke auf Höhe Grasweg und Eckernförder Straße stadtauswärts voll gesperrt. Das hat auch Auswirkungen auf die Tankstelle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf dem Zeitplan des Tiefbauamtes stehen am Donnerstag, Freitag und Sonnabend vorbereitende Arbeiten unter Vollsperrung der Gutenbergstraße und der Einmündung Grasweg. Die beiden Zufahrten zur Tankstelle Willer sind wechselseitig frei. Das ändert sich, wenn am Sonntag zwischen 7 und 18 Uhr asphaltiert wird. Dann kann die Tankstelle nicht von der Gutenbergstraße her angesteuert werden.

Gutenbergstraße in Kiel: Sperrung wegen Asphalt- und Markierungsarbeiten

Am Montag folgen Restarbeiten. Die Fahrbahn stadtauswärts und die Ausfahrt aus dem Grasweg bleiben voll gesperrt, die Tankstellenzufahrten sind wechselseitig frei. Das gilt auch für den Dienstag, wenn die Markierung auf die Straße gebracht wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach der Vollsperrung gehen die Arbeiten auf den Nebenflächen weiter. Von Mittwoch, 5. April, bis Sonnabend, 15. April, ist die rechte der beiden Rechtsabbiegespuren aus der Gutenbergstraße in die Eckernförder Straße gesperrt. Die Einmündung Grasweg ist frei.

Lesen Sie auch

Nach den Osterferien folgt die Asphaltierung der anderen Fahrtrichtung: Von Montag, 17. April, bis Freitag, 28. April, sind die Fahrstreifen stadteinwärts zwischen der Zufahrt zum Baumarkt und dem Westring voll gesperrt. Die Ausfahrt von der Tankstelle, aus dem Grasweg und dem Stinkviertel ist dann nur nach rechts in Richtung Eckernförder Straße möglich. Abschließend stehen noch Restarbeiten an der Einmündung der Christian-Kruse-Straße aus. Die sind allerdings erst möglich, wenn das neue Wohnhaus in der Straße fertig ist.