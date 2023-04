﻿Baustellen ab Montag in Wellsee und auf der Hansastraße

Ab Montag wird es eng für den Autoverkehr in der Hansastraße sowie in Kiel-Wellsee. Grund dafür sind Bauarbeiten. Wann und wo es genau losgeht, lesen Sie hier.

Kiel. Gleich zwei Baustellen, die zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen, starten ab Montag, 3. April, in Kiel. Zum einen gibt es eine neue Asphaltdecke für die Hansastraße. Außerdem stehen Kanalarbeiten in Wellsee an.

Kiels älteste Fahrradstraße, die Hansastraße, bekommt eine neue Asphaltdecke. Das Tiefbauamt der Stadt Kiel legt den größten Teil der Arbeiten in die Zeit der Osterferien, um die radelnden Schüler möglichst wenig zu beeinträchtigen. Zu Einschränkungen kommt es aber schon vorher, es stehen Vorarbeiten, beispielsweise an den Gullys, an. Deswegen ist die Hansastraße von Montag, 3. April, bis Freitag, 14. April, an den entsprechenden Stellen abschnittsweise halbseitig gesperrt.

Asphaltierung führt auch zu Nadelöhr auf Olshausenstraße

Ab 17. April geht dann die Asphaltierung zwischen der Ahlmannstraße und Olshausenstraße los. Am 19. April folgt der Bereich zwischen Olshausenstraße und Niebuhrstraße. Beide Abschnitte sind bis zum 21. April voll für den Verkehr gesperrt.

Zwischen diesen Straßenabschnitten ist die Olshausenstraße, über die die Hansastraße führt, zeitweilig nur sechs Meter breit befahrbar. Dort gilt vorübergehend Tempo 30. Radfahrer und Autofahrer werden über den Knooper Weg oder Westring um die gesperrte Hansastraße geleitet.

Wenn die Hansastraße asphaltiert und markiert worden ist, stehen für das Tiefbauamt noch Nacharbeiten an. Daher gibt es vom 24. bis 28. April noch einmal halbseitige Sperrungen an verschiedenen Stellen.

Kanalarbeiten in Wellsee

Parallel zu der Hansastraßen-Baustelle gehen im Gewerbegebiet Wellsee die Kanalarbeiten im Bereich Edisonstraße in die letzte Phase: Ab Montag, 3. April, wird das Baufeld in der Bunsenstraße und der Edisonstraße zwischen Liebigstraße und Wellseedamm eingerichtet.

Bis Ende April wird dort größtenteils in geschlossener Bauweise gearbeitet. Daher gibt es keine Vollsperrung, sondern nur vereinzelt Verengungen der Fahrbahn mit Begegnungsverkehr. Alle Grundstücke bleiben jederzeit erreichbar. Anschließend wird die Edisonstraße im Mai von der Bunsenstraße bis zum Wellseedamm neu asphaltiert.