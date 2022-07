﻿Spiel, Spaß und Spannung: Der Sportbahnhof begeistert Kieler und Touristen

Basketballturnier zum Zuschauen, viele Sportangebote zum Mitmachen: Der Sportbahnhof lockt viele Passanten und Familien in Kiel mit einem vielfältigen Angebot. Am Sonnabend öffnet er erneut. Das gibt es zu erleben.

Sport-Parcours am Kieler Hauptbahnhof: Kijan (links) und Ben am Tischtennis-Automaten.

Kiel. Ein Aufenthalt im Kieler Hauptbahnhof ist normalerweise kein besonderes Vergnügen, doch in diesen Tagen gibt es zur Abwechslung einiges Sportliches zu entdecken. Im Rahmen des Basketballevents 3x3 Germany-MEKB Tour verwandelt sich das Gebäude mit Vorplatz in einen „Sportbahnhof“. Mit im Programm: Basketballplätze, auf denen Turniere ausgetragen werden, ein Fußballtor mit Geschwindigkeitsmesser, eine Kletterwand, ein Tischtennisroboter und vieles mehr.

„Wenn man ein Tor aufstellt und einen Ball hinlegt, dann kommen die Leute von alleine“, sagt Yannick Boisen, der die Fußballstation auf dem Bahnhofsvorplatz betreut. Während er erzählt, kommen immer wieder neue Kinder und versuchen ihr Glück, denn die Geschwindigkeit der Schüsse wird gemessen. Das weckt den Ehrgeiz. Der bisherige Rekord: 107 Kilometer pro Stunde hat jemand geschossen. Aber auch nebenan beim Golfen auf eine große Zielscheibe versammeln sich ein paar Familien.

Familien sind spontan vorbeigekommen

Oksana Lazarenko ist mit ihren Kindern aus Hamburg gekommen, Kiel angucken. Ihr Sohn Hlib (7) blieb sofort hängen, versucht sich beim Golfen und natürlich beim Schießen. „Er liebt alles, was mit Bällen zu tun hat“, sagt Oksana. Auch Laura und Rene (7) sind zufällig vorbeigekommen, müssen gleich weiter zum Bus, und freuen sich über die Möglichkeit kurz innezuhalten.

In der Bahnhofshalle, neben dem Aufzug, steht Tischtennis-Trainer Lars Freystatzky und betreut seinen Roboter, gegen den sich die Cousins Ben und Kijan (beide 12) gerade behaupten. Kijan ist eigentlich Fußballspieler. Kein Wunder, dass ihm dann auch das Tischtennisspielen liegt, weiß Freystatzky, denn: „Wer Fußball kann, kann auch Tischtennis.“ So zumindest seine These.

Die Familie ist extra noch mal zum Bahnhof gekommen, nachdem sie die Veranstaltung am Vortag zufällig entdeckt hatten. Da waren sie aber auf dem Weg ins Kino. Auch Oma Elfi Fiolka ist begeistert: „Toll, dass hier sowas veranstaltet wird.“ Und Kijans Mutter Kira Jacobsen freut sich: „Gerade in diesen Zeiten ist es schön, dass sowas kostenlos möglich ist.“

Von Basketball bis Klettern: Breites sportliches Angebot am Bahnhof

Vor den Gleisen fünf und sechs steht ein Kletterturm – oben ist eine Klingel angebracht, die erfolgreiche Kletterer läuten können. Wer den Bahnhof von oben betrachten will, hat hier die Möglichkeit – vorausgesetzt, er ist kletterfreudig und schwindelfrei. Das richtige Schuhwerk hilft. Ivy probiert es aus, muss dann aber gleich weiter. Gemeinsam mit ihrer Fußballmannschaft geht es für sie an diesem Tag noch mit der Color Line nach Norwegen zu einem Turnier. So sind die meisten Besucher des Sportbahnhofs auf der Durchreise, probieren mal kurz aus.

Die Zwillinge Kenan und Kanan zum Beispiel, die um die Wette laufen am Bungeeseil. Betreuer Fabian Schmidt passt auf, dass alles klappt. Die Eltern dürfen hier aber leider nicht mitmachen. Gewicht-Limit der Anlage ist 60 Kilogramm.

Vor dem Bahnhof steht das Basketballcourt, hier wurden am Freitagnachmittag die Frauenturniere der 3x3-Tour ausgetragen, am Sonnabend folgen die der Männer. Aber auch alle Besucher und Passanten sind eingeladen sich im Körbewerfen auszuprobieren. Das Team vor Ort gibt gerne Hilfestellung. Begleitet werden die Sportevents von einer professionellen Moderation und einem DJ, die für die richtige Stimmung sorgen.

Der Sportbahnhof ist bereits aus anderen Städten erprobt, zum Beispiel Bremen und Hannover. In Kiel gastierte die Veranstaltung nun zum ersten Mal. Am Sonnabend öffnet der Sportbahnhof erneut von 10 bis 16 Uhr. Alle Attraktionen sind kostenlos.