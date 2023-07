﻿Kieler Städtepartnerschaft: Im Konflikt um Qingdao verhärten sich die Fronten

Kiel. Dient eine Städtepartnerschaft mit der chinesischen Millionenstadt Qingdao der harmlosen Völkerverständigung oder öffnet Kiel damit die Tür für Spionage durch die totalitäre Volksrepublik? Die Fronten in dieser stark umstrittenen Frage verhärten sich immer weiter. Vor allem die Kritiker des Vorhabens legen nach und warnen erneut.

„Dass es China aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ums gemeinsame Segeln geht, könnte man mit etwas Realismus der Tatsache entnehmen, dass Qingdao chinesische U-Boot-Basis und Zentrum der Unterwasserkriegsführung ist“, so der CDU-Bundestagesabgeordnete und Sicherheitspolitiker Norbert Röttgen. „Für China ist es geradezu perfekt, unter dem Deckmantel der harmonischen Städtepartnerschaft eine solche Spionagemöglichkeit im Forschungs- und Militärbereich zu schaffen.“

Städtepartnerschaft: CDU und FDP in Kiel kündigen Widerstand in Qingdao-Frage an

Kiel und die ostchinesische Küstenmetropole verbindet seit rund 20 Jahren eine Freundschaft, die sich vor allem auf den Segelsport bezieht. Qingdao will diese Beziehung ausbauen. Nachdem das Kieler Institut für Sicherheitspolitik (ISPK) im April jedoch davor gewarnt hatte, entzündete sich ein Streit.

China spioniere ohnehin, daran ändere auch eine Partnerschaft nichts – dieser Argumentation folgen etwa Grüne und SPD, die die nächste Kooperation in der Ratsversammlung bilden. Dem gegenüber steht etwa die CDU, die es wiederum für blauäugig hält, dass Chinesen sich vor Ort nur für Kieler Kultur und Sport interessierten.

Auch der FDP-Kreisparteitag sprach sich Anfang Juli klar dagegen aus. Es gelte, Werften, Marine und Universität „vor ausländischer Spionage zu schützen“, so Theresa Leinkauf, stellvertretende Kreisvorsitzende. „Mit einer Städtepartnerschaft würden wir genau das Gegenteil bewirken“, sagt Leinkauf.

Die Christdemokraten bekräftigen: „Als CDU-Ratsfraktion werden wir uns weiter gegen die Partnerschaft mit Qingdao stellen und hoffen, dass die neue grün-rote Kooperation ihre bisherige Haltung überdenkt“, sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Antonia Grage. Bestätigung erhielt sie zuletzt erneut durch den bisherigen ISPK-Direktor Joachim Krause.

Institut für Sicherheitspolitik Kiel rät von Städtepartnerschaft mit Qingdao ab

Er bezieht sich auf die militärischen Aktivitäten in Qingdao. „Eine Städtepartnerschaft erweitert der chinesischen Seite die Möglichkeit, Personen aus dem militärisch-wissenschaftlichen Komplex im Rahmen von scheinbar harmlosen Formen der Kooperation nach Kiel zu bringen und damit Kontakte in eher sensitive Bereiche zu schließen oder wenig auffällige Formen der Spionage durch Einsatz moderner Abhörmittel einzuleiten“, stellt Krause klar.

Kiel ist nicht die einzige deutsche Stadt, die mit vertieften Beziehungen zu Qingdao hadert. Auch in Regensburg wird darüber diskutiert. Der bayerischen Stadt rät der ISPK-Direktor ebenfalls ab. Zur Völkerverständigung sei eine Städtepartnerschaft mit Qingdao „völlig sinnlos“ – zu weit entfernt, keine gemeinsame sprachliche Basis, staatliche Kontrolle auf chinesischer Seite.

An der Haltung des ISPK wird sich wohl nichts ändern: Krause hat die Leitung am 1. Juli an die Sicherheitsexpertin Sarah Kirchberger übergeben, die als erste vor der Städtepartnerschaft gewarnt hatte. In Kiel war Stadtpräsident Hans-Werner Tovar (SPD) bis zu seinem Ausscheiden im Juni die treibende Kraft – trotz breiter Kritik, etwa von der Deutsch-Taiwanischen Gesellschaft in Berlin.

Kieler Arbeitskreis Städtepartnerschaft noch nicht gegründet

„Städtepartnerschaften haben für die Volksrepublik China auch immer eine politische Dimension“, schreibt Vorsitzender Marcus Faber an die Stadt Kiel. Wie Tovars Nachfolgerin Bettina Aust (Grüne) damit umgeht, muss sich noch zeigen. Sie betont die Position ihrer Partei: „Wir sehen in der Partnerschaft den gesellschaftlichen Aspekt, nicht den wirtschaftlichen.“

Sie wolle sich zunächst aber vom Arbeitskreis Städtepartnerschaft beraten lassen. Ob der noch vor der Sommerpause tagt, ist unklar. Das Gremium besteht aus der Stadtpräsidentin und je einem Vertreter der sechs Ratsfraktionen. Es hat sich nach der Kommunalwahl noch gar nicht in neuer Zusammensetzung gegründet.

KN