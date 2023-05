﻿Spitzenkochevent Kiel: Realitystars sammeln viel Geld für Kinderhilfe

Kiel. Da ist ordentlich was zusammengekommen: In Kiel kochten am vergangenen Wochenende hiesige Spitzenköche für den guten Zweck – gemeinsam mit Realitystars wie Dragqueen Olivia Jones oder Darsteller Filip Pavlovic an ihrer Seite. Insgesamt kamen 10 692,91 Euro zusammen, die an die Kinderhilfe des Kieler Ronald McDonald Hauses übergeben wurden.

Das ganze Wochenende lang bereiteten Spitzenköche aus Kiel wie Tade Assel aus dem El Möwenschiss in Schilksee gemeinsam mit einem Realitystar Essen zu. Assel kochte am Freitag mit Nicolas Puschmann aus der Datingshow Prince Charming. Insgesamt wurden nach Angaben der Veranstalter bei dem Kochevent rund 900 Portionen à fünf Euro verkauft. Der Empfänger des Geldes: das Ronald McDonald Haus Kiel, das sich um Familien mit schwer erkrankten Kindern kümmert.

Spitzenkochevent im Sophienhof: 900 Essensportionen verkauft

Neben den 900 Essensportionen wurden viele Getränke verkauft. So kam die Spendensumme von über 10 000 Euro zusammen. Ein enormer Erfolg, meint Tanja Schümann, Leiterin des Hauses: „Alle gemeinsam ermöglichen Familien von schwer kranken Kindern Nähe und Geborgenheit. Ihnen allen und insbesondere dem Sophienhof Kiel gilt unser großer Dank.“

Bei dem Spektakel ging es nicht ausschließlich um das Kochen: Das Cocktail Creator Event, bei dem um die Krone im Cocktailmixen gekämpft wurde, begleitet von Olivia Jones und Nicolas Puschmann sowie dem Sandhafen-DJ Rogi, war ebenfalls ein Highlight am Wochenende. „Kiel hält zusammen, das wurde beim Spitzenkochevent erneut unter Beweis gestellt“, resümierte Angelika Volquartz, Präsidentin des Freundeskreises Ronald McDonald Haus Kiel.