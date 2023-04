﻿Spitzenkochevent im Sophienhof: Kieler Chefs treffen auf Trash-TV-Promis

Kiel. Wer in diesen Tagen einem der Plakate begegnet, auf denen der Sophienhof sein Spitzenkochevent 2023 bewirbt, ist womöglich irritiert. Denn die Gesichter von Olivia Jones, Nicolas Puschmann, Andrej Mangold und Filip Pavlović kennt man nicht aus Kieler Küchen – sondern aus dem deutschen Reality-TV.

Die Trash-TV-Promis unterstützen von 28. bis zum 30. April die eigentlichen Stars des Kochevents im Sophienhof, deren Namen naturgemäß nicht so bekannt sind: Mit Tade Assel vom El Mövenschiss in Schilksee, Nico Mordhorst vom Bootshaus 1862 an der Kiellinie und Julian Richert vom Kos in Hassee bestreiten drei namhafte Kieler Chefs das Event und kochen pro Tag jeweils 300 Gerichte. Diese werden gegen eine Spende von je fünf Euro pro Portion zugunsten des „Ronald McDonald Hauses Kiel“ verkauft.

Kochevent im Sophienhof: Köche bekommen Gesellschaft von Reality-TV-Stars

Am Freitag, 28. April, kocht ab 12 Uhr Mövenschiss-Chef Tade Assel auf der Herzog-Friedrich-Brücke Rinder-Schaufelbraten. Sein Assistent ist dabei Nicolas Puschmann, der als erster Prince Charming in der gleichnamigen Datingshow von RTL+ bekannt wurde.

Julian Richert vom Fine-Dining-Restaurant Kos präsentiert am Sonnabend, 29. April, ab 12 Uhr Schweinebäckchen mit geräucherter Paprika, Blumenkohl und Chorizo-Jus und kann dabei auf Andrej Mangold als Sidekick zählen – berühmt nicht nur für seinen Einsatz als Basketballer, sondern auch für den in den Formaten „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ sowie „Kampf der Realitystars“.

Am verkaufsoffenen Sonntag, 30. April, vermittelt dann Nico Mordhorst mit einem Zweierlei vom Landgeflügel ab 13 Uhr einen Eindruck von seiner Bootshaus-Küche. Mit dabei: Filip Pavlović, der sowohl aus der Show „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ als auch aus „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ als Sieger hervorging.

Weitere Highlights des Spitzenkochevents: ein Cocktail Creator Event mit Olivia Jones und Nicolas Puschmann am 28. April zwischen 16 und 19 Uhr, eine „Tanzzeitreise“ der Tanzschule K-System am 29. April um 16, 17 und 18 Uhr sowie die Spendenscheck-Übergabe mit Schirmherrin Bettina Tietjen am 30. April um 17.30 Uhr.