Schutz für Sportboote in Kiel: „Umstieg auf biozidfreies Antifouling geht nicht bruchlos“

Kiel/Hamburg. Die Ankündigung der grün-roten Kooperation in Kiel, umweltschädliche Antifouling-Anstriche in kommunalen Häfen reduzieren zu wollen, hat bei vielen Sportbootbesitzern für Wirbel gesorgt. Meeresbiologe Dr. Burkard Watermann betreibt in Hamburg das private Forschungsinstitut LimnoMar und beschäftigt sich seit 30 Jahren mit den Auswirkungen der Freizeit- und Berufsschifffahrt auf Gewässer. Im Interview erklärt er, wie schädlich die Schutzschichten für den Schiffsrumpf sind und welche Alternativen es gibt.

Herr Watermann, wie schädlich sind Antifouling-Anstriche für die Ostsee?

Burkard Watermann: Die vorherrschenden Antifouling-Anstriche müssen sich komplett auflösen, um Bewuchs zu verhindern. Die Komponenten dieser Produkte gehen in die Meeresumwelt, nicht nur Biozide, sondern alle Inhaltsstoffe. Heute enthalten fast alle Antifoulings Kupfer. Kupfer ist persistent und wird nicht abgebaut. Besonders Algen reagieren empfindlich. Das Thema Mikroplastik muss man auch beachten.

Warum?

Weil sich Antifouling auflöst, lagern sich auch Bindemittel im Sediment ab. Die Mikroplastikpartikel sind lange unterschätzt worden, man findet sie mittlerweile in jedem Hafen. Sie werden durch das Meer immer kleiner gemahlen und dadurch gefährlicher, weil sie irgendwann von Zellen aufgenommen werden könnten.

Was muss beim Antifouling noch beachtet werden?

Eine große Problematik droht, wenn die Boote nach der Saison aus dem Wasser genommen und gewaschen werden. Entscheidend ist, ob der Hafen einen Waschplatz hat und verbunden ist mit einer Auffang- und Filteranlage. Die Partikel gelangen sonst wieder in das nächstgelegene Gewässer und es kommt schlagartig zu einem massiven Eintrag. Die Kieler Häfen sind vorbildlich und sehr gut ausgestattet, das Wasser wird aufgefangen und gefiltert. Es gibt aber Häfen an der deutschen Küste, wo das nicht der Fall ist.

Als Alternative wird häufig biozidfreies Antifouling genannt. Erreichen diese Mittel eine Wirkung wie klassisches Antifouling?

Der Bewuchs am Rumpf wird nicht abgetötet, sondern man verlässt sich auf eine Wirkung, dass sich die Organismen nicht gut anheften können. Am meisten verbreitet sind Antihaftbeschichtungen auf Silikonbasis. Dort entwickelt sich zwar ein Bewuchs, der ist aber sehr leicht abwaschbar. Man muss in der Kieler Förde aber damit rechnen, dass man einmal in der Saison das Schiff kranen und vorsichtig abspülen muss. Oder man geht schnorcheln und entfernt es mit einem Handschuh. Macht man das nicht, droht ein Bewuchs, der das Schiff bremst.

Der Umstieg auf biozidfreies Antifouling ist also gut möglich?

Es wird sicherlich nicht bruchlos gehen. Man muss sich mehr um sein Boot kümmern und schauen, was am Rumpf passiert. Der finanzielle Aufwand bleibt ziemlich gleich, weil Antihaftbeschichtungen im Schnitt drei Jahre halten. Statt gesetzlicher Vorgaben sollte man beispielsweise in den Kieler Häfen Freiwillige finden, die biozidfreies Antifouling ausprobieren möchten. Dann können alle sich von der Wirkung überzeugen.

Wie sieht es mit dem Antifouling in der Berufsschifffahrt aus?

Der Sportbootbereich hinkt hinter der Berufsschifffahrt her. Große Fährreedereien tun zum Beispiel viel, um kein Antifouling mehr zu nutzen. Sie verwenden Korrosionsschutz, den sie regelmäßig reinigen. Das ist natürlich für Fähren einfach, weil sehr mehr und schneller als Sportboote fahren. Dann setzt sich der Bewuchs nicht so stark an und die Fähren steuern Häfen an, wo die Schiffe gut gereinigt werden können. In Schweden gibt es aber auch für Sportboote 19 Häfen mit einer Waschanlage. In Deutschland gibt es diese Anlagen nicht. Die Kieler Förde hat rundherum einige Tausend Boote – vielleicht würde es sich rechnen, wenn sich ein Anbieter eine Waschanlage zulegen würde.

