﻿Norddeutscher Sprachatlas mit Hörproben: Professor aus Kiel erforscht das Plattdeutsche

Ein Satz, vier verschiedene Möglichkeiten: „Sollen wir euch helfen?“ heißt in Holstein „Schöll wi ju helpen?“ in Norderdithmarschen „Scha wi jüm helpen?“, in Nordfriesland „Schän wi jem helpen?“ und in Angeln „Schölln wi ju he-upen?“. Ganz schön kompliziert. Der Kieler Sprachwissenschaftler Prof. Michael Elmentaler hat jetzt mit seinem Team die niederdeutschen Dialekte im Norden erforscht. Foto: Ulf Dahl/Grafik Ralf Bassen

© Quelle: Ulf Dahl