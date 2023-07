Weitere Sprengung am Gemeinschaftskraftwerk Kiel für Mittwoch geplant

Kiel. Diese Sprengung wird in Teilen Kiels gut zu hören sein: Das Kesselhaus auf dem Gelände des ehemaligen Gemeinschaftskraftwerks Kiel soll am Mittwoch endgültig dem Erdboden gleichgemacht werden. Eine erste Sprengung am Dienstagnachmittag hatte nicht den gewünschten Erfolg: Teile des Komplexes blieben stehen. Ein zweiter Versuch am Dienstagabend misslang ebenfalls.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Mittwoch wird im Laufe des Vormittags erneut rund um die Baustelle und das Kesselhaus eine Sperrzone von etwa 300 Metern eingerichtet. Bewohnte Häuser gibt es in diesem Bereich nicht, allerdings müssen Straßen gesperrt werden. Auch auf dem Wasser gibt es eine Sperrzone, die bis kurz vor das Westufer reicht.

Mit diesen und weiteren Vorsichtsmaßnahmen soll sichergestellt werden, dass sich eine Panne wie bei der Sprengung am 2. April nicht wiederholt. Damals war ein Trümmerteil in einem Haus in der Brodersdorfer Straße in Kiel-Dietrichsdorf eingeschlagen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Sprengung am Gemeinschaftskraftwerk Kiel selbst ist mit einem lauten Knall und Erschütterungen verbunden. Zusätzlich waren es vor und nach den Sprengungen je drei laute Signaltöne geben.

KN