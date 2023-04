﻿Sprengung in Kiel: Gipssilo und Entschwefelungsanlage sind Geschichte

Bis Sonntagnachmittag konnte kein Spaziergänger in Kiel beim Blick von der Kiellinie aufs Ostufer daran vorbeischauen: Nun klaffen auf dem Gelände des einstigen Kohlekraftwerks in Kiel zwei Lücken. Mit gewaltigen Explosionen hat die Endphase des Kraftwerkrückbaus begonnen.

Die Sprengung der Rauchgasentschwefelungsanlage am Sonntagnachmittag war weithin sichtbar. Kurz danach fiel auch das Gipssilo (rechts).

Kiel. Der Knall der Sprengungen war bis aufs Westufer deutlich zu hören. Kurz vor 17.30 Uhr donnerten am Sonntagnachmittag zwei schwere Explosionen über die Förde. Wie in Zeitlupe fielen zwei der vier großen Bauwerke des ehemaligen Gemeinschaftskraftwerks Kiel (GKK) um: Das ehemalige Gips-Silo und die Rauchgasentschwefelungsanlage wurden in einen großen Haufen Schrott verwandelt.

Die zahlreichen Spaziergänger an der Kiellinie drehten sich verwundert um, als bei strahlendem Sonnenschein erst das Typhonsignal des Sprengmeisters erklang und dann ein Blitz und ein kräftiger Knall folgten. Ganz langsam, fast in Zeitlupe, sackte das massige Bauwerk mit einem Donnergrollen zusammen. Als sich nach wenigen Minuten die Staubwolke legte, folgte gegen 17.40 Uhr der nächste Donnerschlag. Der auf einem Stahlgerüst stehende Gips-Silo faltete sich nach der Sprengung zusammen und verschwand ebenfalls in einer Staubwolke.

Die Sprengungen in Kiel erfolgten mustergültig

Die beiden Sprengungen erfolgten mustergültig. Wasserfontänen sorgten für eine Minderung der Staubwolke. Kurz nach 17.45 Uhr war der erste Akt der Sprengserie beendet. Zwischenfälle gab es nach ersten Meldungen keine. Die Information der Anwohner war durch Handzettel erfolgt. Auf dem Wasser sicherte die Wasserschutzpolizei das Sperrgebiet ab.

Bis zur Kieler Woche sollen dann auch das große Kesselhaus und der weithin sichtbare gewaltige GKK-Schornstein an zwei Tagen durch Sprengungen dem Erdboden gleichgemacht werden. Die Termine dafür stehen noch nicht fest. In den vergangenen Monaten hatten die Abbruchexperten bereits große Teile der Anlage demontiert. Zuletzt war im Februar der große Hafenkran von der Kohlepier mit einem Schwimmkran zum Kieler Schrotthandel gebracht worden.

Bis zum Jahresende soll das große Kohlekraftwerk dann Geschichte sein. Der Rückbau der Anlage soll Platz für neue Hafenflächen sowie für die Erweiterung des Küstenkraftwerks schaffen. So wollen die Stadtwerke auf den Flächen Anlagen errichten, die das Küstenkraftwerk noch klimafreundlicher machen sollen.

Das Kohlekraftwerk, das von der Gesellschaft Uniper und den Stadtwerken Kiel betrieben wurde, ist vor vier Jahren stillgelegt worden. Es wurde durch ein neues Gasmotoren-Kraftwerk ersetzt. Das etwa 14 Hektar große Grundstück ist zur Hälfte an den Seehafen Kiel verkauft worden, der dort unter anderem Lagerhallen bauen möchte, und zur Hälfte an die Stadtwerke Kiel zum Zweck der Energieversorgung. Die ursprünglichen Besitzer müssen das Gelände nun sozusagen „besenrein“ hinterlassen. Dafür ist die Firma Thelen Industrial Demolition (TID) aus Essen beauftragt, die sich auf den Rückbau ausgedienter Kraftwerke spezialisiert hat.