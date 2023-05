﻿Trümmerteil flog in Haus – So geht es der Familie jetzt

Sprengung Kraftwerk Kiel

Am 2. April hatte eine junge Familie riesiges Glück, als ein Trümmerteil der Sprengung am Gemeinschaftskraftwerk Kiel in ihre Hauswand einschlug. Während die Familie versucht, sich wieder im Alltag einzuleben, laufen die Planungen für die nächste Sprengung auf Hochtouren.

