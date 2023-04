﻿Trümmerteil schlägt in Kiel nach Sprengung in Wohnhaus ein: Jetzt gibt es Konsequenzen

Nachdem im Zuge der Sprengungen am ehemaligen Kieler Gemeinschaftskraftwerk in Dietrichsdorf ein Trümmerteil eingeschlagen ist, hat dies Folgen für die weiteren dort geplanten Sprengungen. So ist der Stand der Dinge.

Kiel. Nachdem am Sonntag ein Metallstück kurz nach der Sprengung von Gebäuden am Gemeinschaftskraftwerk in Kiel-Dietrichsdorf in ein nahes Wohnhaus eingeschlagen ist, gibt es viele Fragen. Welche Folgen hat das für die weiteren geplanten Sprengungen? Kommt es zu strafrechtlichen Konsequenzen? Und in welchem Umfang muss bei künftigen Maßnahmen die Öffentlichkeit besser informiert werden?

Nach Informationen der Kieler Nachrichten soll das tellergroße Metallstück unter einem Fenster durch das Mauerwerk in das Wohnhaus in der Brodersdorfer Straße im Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf eingeschlagen sein. Dadurch wurde nicht nur das Fenster zerstört, sondern auch die dicke Außenmauer. Im Haus wurde zudem das Treppengeländer beschädigt, es kam zu Verwüstungen und Zerstörungen im gesamten Flur bis ins Kinderzimmer. Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen aufgenommen.

Trümmerteil nach Sprengung in Hauswand in Kiel: Liegt ein Straftatbestand vor?

Auf Sprengstoffspuren untersucht wird laut Polizei auch das Trümmerstück selbst. Dies könnte sich auf einen möglichen Straftatbestand auswirken: Ist das Teil durch die Sprengung durch die Luft geflogen und ins Haus eingeschlagen, könnte der Straftatbestand des „Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion“ zum Tragen kommen. Stammt das Teil von einem Bauwerk auf dem Areal, könnte der Verdacht einer Baugefährdung im Raum stehen.

Dafür muss aber erst einmal ein Anfangsverdacht vorliegen. „Den prüfen wir, sobald die Unterlagen bei der Staatsanwaltschaft Kiel eingegangen sind“, berichtet der Kieler Oberstaatsanwalt Dr. Henning Hadeler.

Inzwischen wurden Videoaufnahmen gesichtet, auf denen das Metallteil beim Abflug sichtbar ist. Demnach hat sich das Trümmerteil beim Aufprall des großen Stahlturms der Rauchgasentschwefelungsanlage auf Teile des Sekunden vorher umgekippten Filterturms gelöst und ist von dort aus bis in das Wohnhaus in der Brodersdorfer Straße geflogen. Nur der Zufall rettete dort einer Familie das Leben.

Dabei könnte es wie ein Diskus geflogen sein, was die deutlich längere Flugbahn und den Aufprallwinkel in das Haus vermuten lässt. „Wenn das so war, ist das schon wirklich sehr einzigartig“, sagt Matthias Brock, der kaufmännische Geschäftsführer des Gemeinschaftskraftwerks. „So etwas hat auch der Sprengmeister in seiner Laufbahn noch nie erlebt.“

Metallteil schlägt in Haus ein: Konzept für die weiteren Sprengungen in Kiel wird überprüft

Wie es nun weitergehen kann mit den weiteren Sprengungen am alten Kieler Gemeinschaftskraftwerk, ist noch nicht klar. Die Sprengung des Kesselhauses war für Mai, die des Schornsteins für Juni vorgesehen.

Der Unfall hat aber auf jeden Fall Folgen für die Planung. Eigentlich sollte Anfang Mai das Kesselhaus gesprengt werden. „Die Planungen wurden erst mal gestoppt“, so Brock. Das Konzept der Sprengung komme neu auf den Prüfstand. „Wir wollen sicherstellen, dass sich so ein Vorfall nicht wiederholen kann.“

Als eine Maßnahme könnten demnach Schutzwälle aus Seecontainern und Bigpacks dienen, die um jenen Bereich aufgebaut werden, in den die Trümmer des Kesselhauses voraussichtlich fallen würden. Alle an der Maßnahme Beteiligten würden sich in dieser Frage nun austauschen.

Das Ordnungsamt der Stadt Kiel ist laut Sprecher Arne Gloy nicht zuständig für die Genehmigung, da es sich um eine gewerbliche Sprengung handelt. Im Vergleich zu den Sprengungen bei Fliegerbomben seien in diesem Fall die einzelnen Sprengladungen deutlich kleiner.

Eine Zulassung von der staatlichen Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord müsse sich der für die Sprengung verantwortliche Sprengmeister nicht einholen. Aber es müsse ihr mitgeteilt werden, erklärte Sprecherin Lilian Meyer: „Mit der Anzeige sind unter anderem die Sicherungsmaßnahmen, insbesondere die Deckungsräume für Beschäftigte, Absperrmaßnahmen an Verkehrswegen sowie Vorkehrungen zum Schutz benachbarter Wohn- und Arbeitsstätten gegen Steinflug, Erschütterungen, Sprengschwaden und Lärm bekannt zu geben.“

Die Festlegung dieser Maßnahmen liegt in der Verantwortung des Sprengberechtigten. Die Behörde prüft dabei die formalen Voraussetzungen für die Durchführung einer Sprengung. „Sind diese erfüllt, kann die Sprengung durchgeführt werden“, so Meyer.

Sprengung Kraftwerk Kiel: Warum wird nicht die breite Öffentlichkeit informiert?

Vor den Sprengungen am Sonntag wurden nur die direkten Anwohner der Nachbarstraßen zum Kraftwerk per Handwurfzettel informiert. In der schließlich betroffenen Brodersdorfer Straße war dies aber nicht der Fall. Für Schutzmaßnahmen wie die Information der Anwohner sei ebenfalls der für die Sprengung verantwortliche Sprengmeister zuständig.

„Eine Information der Öffentlichkeit über Medien, Social Media und Co zieht in der Regel sehr viele Schaulustige an“, sagte Lilian Meyer. „Es besteht die Gefahr, dass diese sich nicht an die Absperrungen halten, in Gefahrenbereiche vordringen und sich damit selbst sowie die mit den Spreng- und Absperrarbeiten beschäftigten Menschen gefährden.“

Es bestehe demnach auch die Gefahr, dass Rettungswege blockiert werden. „Über Sprengungen wird daher meist lokal und in Absprache mit Polizei und Ordnungsbehörden informiert“, so Meyer. In diesem Fall sei zum Beispiel die Wasserfläche vor dem Kraftwerk und ein Teil des Ostuferhafens gesperrt worden. Auf der Förde habe deshalb auch ein Polizeiboot patrouilliert.