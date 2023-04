Sprengung mit Folgen

Liebe Leserinnen und Leser,

dieser Hinweis hat uns nicht nur journalistisch bewegt, sondern vor allem menschlich stark betroffen gemacht: Die Sprengung von Teilen des alten Kohle-Kraftwerks am frühen Sonntagabend auf dem Kieler Ostufer hatte dramatische Folgen: Ein kiloschweres Metall-Trümmerteil, das sich offenbar bei der Explosion gelöst hat, schlug mit hoher Wucht in ein Wohnhaus an der Brodersdorfer Straße ein - nur mit großem Glück blieb eine Familie unverletzt. Meine Kollegin Gunda Meyer hat mit den Bewohnern in Neumühlen-Dietrichsdorf gesprochen und die massiven Schäden gesehen. Viele Fragen zu diesem Vorfall sind noch ungeklärt. Warum im Vorfeld keine Sicherheitsmaßnahmen für den betroffenen Stadtteil getroffen worden sind und weshalb dieser Vorfall nur auf Nachfrage bestätigt wurde - diesen Unklarheiten ist die Redaktion selbstverständlich nachgegangen. Bereits am Sonntag hatte mein Kollege Frank Behling von zahlreichen Einsätzen im Zusammenhang mit der Sprengung berichtet. Wie es mit dem Rückbau des Gemeinschaftskraftwerks weitergeht, ist nun offen. Eigentlich war die Sprengung des Kesselhauses für Mai, die des Schornsteins für Juni vorgesehen. Der Zeitplan dürfte jedoch schwer einzuhalten sein - so schätzt es die Redaktion ein.

Die Sprengung der Rauchgasentschwefelungsanlage am Sonntagnachmittag war weithin sichtbar. Kurz danach fiel auch das Gipssilo (rechts). Dabei wurde vermutlich ein Metallgegenstand bis in ein Wohngebiet auf dem Ostufer geschleudert. © Quelle: Frank Behling





Ein weiterer trauriger Vorfall auf dem Kieler Ostufer beschäftigt die Redaktion seit dem vergangenen Wochenende: das Tötungsdelikt um eine 45-jährige Frau, die in einem Mehrfamilienhaus in Gaarden leblos im Keller gefunden worden war. Weil der tatverdächtige Hausbewohner (33) einen Suizidversuch begangen hatte und nicht vernehmungsfähig war, bleiben etwa Fragen zum möglichen Motiv bislang Spekulation. Mein Kollege Florian Sötje hält Sie dazu nachrichtlich auf dem neuesten Stand.

Ebenfalls auf der Ostseite der Förde soll das Projekt „Kool Kiel“ entstehen. Meine Kollegin Gunda Meyer verfolgt die Pläne, die sich in letzter Zeit dynamisch entwickelt haben. Unter anderem ist nun doch wieder eine Rooftop-Bar vorgesehen - dafür soll es architektonisch nun weitaus weniger „verrückt“ zugehen. Spektakuläre Entwürfe sehen in der Originalversion „tanzende Türme“ vor. Es bleibt spannend, wie es mit „Kool Kiel“ weitergeht.

Wie es mit dem Kieler Einzelhandel weitergeht? Das Thema ist eines unserer größten Dauerbrenner. Nach dem KN-Talk zur Innenstadt mit Abonnentinnen und Abonnenten hat mein Kollege Steffen Müller mit den Geschäftsleuten auf der „Holtenauer“ gesprochen. Ergebnis: Die Öffnungszeiten dort sollen einheitlicher werden.

Wie es nach dem Ende des Impfzentrums im „Nordlicht“ weitergeht, ist jetzt ebenfalls klar: Die umstrittene Ausstellung des Plastinators Gunther von Hagens „Körperwelten“ kommt erstmals nach Kiel. Vom 17. Mai an und bis zum 3. Oktober gastiert sie in der Innenstadt. Ob ich mit meinen beiden dann sechsjährigen Kindern vorbeischaue? Ich glaube, das bespreche ich noch mal in der Familie. Die KN verkaufen jedenfalls exklusive Tickets. Wie Abonnenten an Karten mit unbegrenzter Gültigkeit und zum Sonderpreis kommen? Lesen Sie hier mehr.

Bauprojekt der Woche

Dass renoviert wird, war klar. Dass die Kirche deshalb gleich für mehrere Monate geschlossen werden muss, den meisten Menschen aber nicht. Mein Kollege Christian Strehk war in der Nikolaikirche und erklärt, was dort demnächst alles geschehen soll.





Gastro-Tipp der Woche

So richtiges Biergartenwetter ist es zwar noch nicht, aber die Zeit dieses neues Angebots in bester Lage wird kommen: Bereits morgen soll ein neues Gastro-Highlight direkt an der Kiellinie eröffnen.





Zitat der Woche

Wir haben einen deutlichen Zuwachs an Anfragen, aber real sinkende Einnahmen. Sebastian Rehbach, Suchtberatung der Stadtmission, zur schwierigen Lage der Wohlfahrtsverbände in Kiel.

Meistgelesen in Kiel auf KN-online.de

anbei die Top 3 der vergangenen 7 Tage für den Kiel-Newsletter:

Platz 1:

Platz 2:

Platz 3:

Meine Kieler Lieblingsgeschichte

Dass ich eine Kriminalgeschichte zu meinem Favoriten wähle, ist vielleicht ungewöhnlich. Über den Cold Case um Jutta Hoffmann und die Verbindungen nach Kiel, die mein Kollege Florian Sötje nachgezeichnet hat, habe ich mit wachsendem Entsetzen gelesen - die perfide Masche des verdächtigen Mannes, der in Norddeutschland in einer forensischen Klinik untergebracht ist, blieb haften. Ich musste den Text einfach weiterlesen.

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre Rieke Beckwermert, Lokalreporterin

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.