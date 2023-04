﻿Sprengungen beim alten Kieler Kraftwerk: Scheinbar lief alles nach Plan

Wie große Kartenhäuser stürzten am Sonntag die ersten Anlagen am Gemeinschaftskraftwerk Kiel in sich zusammen. Der Sprengmeister hatte die Ladungen so gezündet, dass beim Fallen keine Überraschungen zu erwarten waren. Eigentlich. Denn dann gab es einen Notruf.

Kiel. Auf den ersten Blick war es eine mustergültige Sprengung am Gemeinschaftskraftwerk Kiel. Jedenfalls bis zu dem Moment, als am Sonntag aus dem Stadtteil Dietrichsdorf ein Notruf bei der Feuerwehr einlief. Mindestens ein Stahlteil, das steht inzwischen fest, hatte den Sicherheitsbereich verlassen und war in ein Einfamilienhaus eingeschlagen.

Von außen waren am Sonntagabend von der Sprengung nur Blitze zu sehen und schwere Donnerschläge zu hören. Die Explosionen zerteilten die Rauchgasentschwefelungsanlage und das Gipssilo. Ein überwiegend aus Stahlsegmenten bestehender Turm sackte zuerst weg. Direkt in das Kippen des ersten Stahlbauwerks sackte dann auch der höhere Turm.

„Katapulteffekt“ Grund für das herumfliegende Trümmerteil?

Beim Einsturz des höheren Turms könnten schwere Trümmer auf die Stahlträger des ersten Turms gefallen sein. Der dabei eingetretene „Katapulteffekt“, so eine These, hat dann vermutlich das betroffene Teil mit erheblicher Wucht nach oben weg – und in das Einfamilienhaus geschleudert.

Der Ort der Sprengung auf dem Gelände des alten Kieler Kraftwerks und das Haus, in dem ein Trümmelteil einschlug, liegen mehrere Hundert Meter auseinander. © Quelle: Ralf Bassen

„Wir gehen davon aus, dass das betreffende Teil von der ersten Sprengung der Rauchgasentschwefelungsanlage stammt“, sagte Matthias Brock, Geschäftsführer des Gemeinschaftskraftwerks.

In einem weiteren Schritt wurde dann schließlich am Sonntag auch das Gipssilo mit einer Präzisionssprengung zu Fall gebracht. Hier hatte der Sprengmeister die vier Stützen angesprengt. Mit Stahldrähten war die Fallrichtung des Gipssilos vorgegeben worden.

Sprengung in Kiel: Keine Schäden im Hafen

Die Stützen knickten so ein, dass dieses Bauwerk nach Norden zusammensackte. Kurz vor 18 Uhr legten sich die letzten Staubwolken der Sprengung. Und auch das zur Absicherung auf dem Wasser eingesetzte Polizeiboot rückte ab.

Trümmerteil von Sprengung in Kiel: Zufall rettet Familie das Leben

Die Sprengung selbst war am Sonntag zuvor von 14 auf 17 Uhr verschoben worden, da Umschlagsarbeiten im Ostuferhafen länger als geplant dauerten. Dort hatte man einen Schutzwall aus Schiffscontainern gebaut.

Schäden wurden beim Seehafen nach der Sprengung keine entdeckt. „Die Staubwolke war die einzige Beeinträchtigung“, sagte Julia Reichel vom Seehafen. Und auch beim zweiten Nachbarn, dem Küstenkraftwerk, blieb nach bisherigen Angaben alles heil.

Sprengung in Kiel soll Rückbau des Kraftwerks erleichtern

Die Verantwortlichen hatten sich für die Sprengung entschieden, um den Rückbau des Kraftwerks voranzutreiben. Zum Vergleich: Der Rückbau des 85 Meter hohen Schornsteins am Heizkraftwerk an der Humboldtstraße am Schrevenpark dauerte vor zwei Jahren inklusive Vorbereitung ein knappes halbes Jahr. Bei dem 126 Meter hohen Schornstein am Gemeinschaftskraftwerk wäre eine deutlich längere Zeit zu veranschlagen. Das macht eine Sprengung attraktiv.

Den Auftrag zum Rückbau in Kiel hatte 2021 die Firma Thelen Industrial Demolition TID bekommen. Die Firma ist auf den Abriss und die Sprengung von Kraftwerken spezialisiert. Wie es in Kiel jetzt weitergeht, wird neu diskutiert.