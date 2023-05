﻿Spundwand wird saniert: Baustelle an der B76 legt Verkehr in Kiel lahm

Die Woche begann für viele Pendler in Kiel mit einer bösen Überraschung. Die über Nacht eingerichtete Baustelle am Barkauer Kreuz sorgte für einen Rückstau bis Elmschenhagen. Ein Problem, das bis September dauern wird.

Kiel. Die Sanierung der Spundwand am Barkauer Kreuz in Kiel hat am Montag viele Pendler kalt erwischt. Über Nacht war die Baustelle eingerichtet worden. Die Reduzierung der Fahrspuren auf dem Theodor-Heuss-Ring in Richtung Eckernförde sorgte für ein Verkehrschaos auf der B76.