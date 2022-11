﻿St. Catharinen in Westensee: Steinfraß nagt am Epitaph

Westensee. Die St.-Catharinen-Kirche steht mitten im Ortskern von Westensee. Wie früher umringt von Pastorat, Krug, Schule und Kaufmannsladen. „Die Kirche hat einen großen Stellenwert und Platz im Herzen vieler Westenseern“, sagt Pastor Bernd-Holger Janssen. Doch die alte Dame, erbaut 1253, hat Probleme mit Feuchtigkeit. Nun fördert der Bund die Sanierungsarbeiten mit 500 000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm. Aber mehr als die doppelte Summe wird gebraucht, um die Kirche fit für die Zukunft zu machen.

Zutage kam alles 2017, als ein Kunsthistoriker am Epitaph von Daniel zu Rantzau (1529 bis 1569) erheblichen Steinfraß entdeckte. Das Gedächtnismal ist das älteste, am ursprünglichen Ort erhaltene Renaissance-Denkmal in Schleswig-Holstein. Es berichtet in deutscher und lateinischer Sprache zum einem vom frommen und tugendsamen Leben Rantzaus, der bei Martin Luther studierte. Zum anderen, wie brutal der Feldherr im Kampf gewesen war. Seinen größten Erfolg hatte er als Feldhauptmann des dänischen Königs Friedrich II. im siebenjährigen sogenannten Dreikronenkrieg gegen Schweden. 1569 starb Rantzau durch einen Kopfschuss. Nun ruht er mit anderen in einer Gruft unter der Kirche.

St.-Catharinen-Kirche in Westensee hat Sanierungsbedarf © Quelle: KARINA DREYER

Nach der Feststellung des Kunsthistorikers wurden 2017 schließlich Fachleute für eine Generalaufnahme der Schäden herangeholt.

Rund 100 000 Euro nahm die Kirchengemeinde dafür aus ihren Rücklagen in die Hand. Ingenieur Friedrich von Waldthausen vom Planungsbüro Dienstleistung Denkmal „schaute in jede Ecke. Dabei stellte er fest, dass es nicht ein großer Schaden, sondern viele kleinere, aber gewichtige Schäden gibt“, so der Pastor. Er zählt auf: Die Regenrinne ist zu klein für das Dach, zudem ist der First etwas versetzt. Die mittelalterlichen Pfeiler sind rissig, das Epitaph ist vom Steinfraß stark beschädigt.

St. Catharinen in Westensee: Haarfeine Risse im mittelalterlichen Pfeiler

„Im Rahmen der letzten großen Sanierung in den 70er-Jahren wurde der Metallsarg Rantzaus geöffnet und man konnte anhand der gut erhaltenen Überreste feststellen, dass er rote Haare hatte“, sagt der Pastor. Es wurde „damals viel geleistet und nicht geleistet“, so Janssen. Das Gewölbe beispielsweise wurde vor dem Einsturz bewahrt und die roten Haare Rantzaus ausgemacht. Doch die mittelalterlichen Pfeiler bekamen indes einen Betonkern ohne Luftschicht zwischen Beton und Klinker. „Das Beton dehnte sich aus und drückte die Ziegel auseinander. So entstanden feine Haarrisse, die die Feuchtigkeit durchlassen“, sagt Helga Schweer vom Kirchengemeinderat. Die Feuchtigkeit zog nach oben und Salze mit sich, die dem Epitaph schwer zusetzten.

Klaus Quade vom Kirchengemeinderat vor der Regenrinne, die viel zu klein für das Gebäude ist. © Quelle: KARINA DREYER

Diese Dinge müssen nun als erstes angegangen werden, bis Ende 2024 sollen saniert sein. Doch es gibt noch mehr zu tun: Die Heizung müsste erneuert werden, die Wärme staut sich und die Maueranker im Kirchturm lassen den Kirchturm in Richtung Friedhof absenken, wenn auch nur millimeterweise.

„Wir haben eine Ampel für die Prioritäten der Bauvorhaben“, sagt Karen Klein, Mitglied im Kirchengemeinderat. Nun seien sie auf der Suche nach Geldgebern, den insgesamt werden 1,1 Millionen Euro benötigt.

Vorrang haben momentan Dach, Pfeiler und Eptaph. Bei dem Gedächtnismal wurde überlegt, ob es in fünf Zentimeter Abstand zur Wand gebracht wird. „Aber dann wäre es nicht mehr am ursprünglichen Ort und man kennt die Original-Verankerung nicht“, so Helga Schweer.

Die Gemeinde braucht viel Geduld

Was die Kirchengemeinde momentan vor allem braucht, ist noch etwas Geduld. „Die hat sie schon seit 2018 bewiesen. Wir warten noch auf Fördermitte und haben noch verschiedene finanzielle Eisen im Feuer, wissen aber noch nicht, wie groß der Topf insgesamt wird“, so der Pastor. „Das war schon sehr zermürbend, wenn man anfängt Postkarten zu verkaufen, um etwas Geld für die Sanierung zusammenzubekommen.

Eine halbe Million für die St.-Catharinen-Kirche Der Bund fördert die St.-Catharinen-Kirche in Westensee mit 500 000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm. Mit dieser Förderung sollen bau- und kulturhistorische Stadtkerne und -bereiche mit denkmalwerter Bausubstanz in ihrer baulichen Geschlossenheit erhalten und zukunftsweisend weiterentwickelt werden. „Ich freue mich sehr, dass die St.-Catharinen-Kirche in Westensee eine Bundesförderung und damit eine wichtige und notwendige Unterstützung bei den umfassenden Sanierungsvorhaben erhält“, überbrachte der CDU-Bundestagsabgeordnete Johann Wadephul die guten Nachrichten für die Gemeinde Westensee im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Die Gemeinde ist auf Fördergelder angewiesen, um den allgemeinen Verfall des Gebäudes, der Verbesserung der Statik aber auch Sanierungsarbeiten am Grabmal des dänischen Feldhauptmanns Daniel von Rantzau durchzuführen.

Hinzu kamen Corona und die Energiekrise“, sagt Karen Klein. 62 000 Euro kamen aus den Dörfern der Kirchengemeinde zusammen. Bis 2024, da sind alle sehr hoffnungsvoll, soll die alte Dame, die St.-Catharinen-Kirche, für die Zukunft gerüstet sein.