﻿75 Jahre Nagelkreuz: Festgottesdienst feiert die Versöhnung

Vor 75 Jahren brachte eine britische Delegation ein Nagelkreuz als Zeichen der Versöhnung nach Kiel. Es hängt seitdem in der Nikolaikirche am Alten Markt. Anlässlich des Jubiläums feiert die Kirchengemeinde einen Festgottesdienst.

Kiel. Ein Zeichen der Versöhnung von ehemaligen Kriegsgegnern: Ein Nagelkreuz aus Coventry wurde vor 75 Jahren in der Nikolaikirche am Alten Markt in Kiel aufgehängt. Dort hängt das christliche Symbol aus der Kathedrale in Kiels britischer Partnerstadt bis heute als Symbol der Annäherung so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg.