﻿Stadt erarbeitet neues Konzept: Blumenkübelpaten gehen erneut leer aus

Kiel. Seit 2006 war es Tradition: Über die Sommermonate stellte die Stadt den Ortsteilen jeweils zehn mit bunten Sommerblumen bepflanze Blumenkästen zur Verfügung. Von Mai bis September standen die Kübel bei Bürgerinnen und Bürgern, die sich um die Pflege der Pflanzen kümmerten. Ziel der Aktion: Das Stadtbild zu verschönern und das bürgerliche Engagement zu fördern.

Das Angebot war beliebt, erzählt Ralf Kretschmer (CDU), stellvertretender Vorsitzender des Ortsbeirats Schreventeich/Hasseldieksdamm: „Die Blumenkästen wurden von privaten Haushalten, Unternehmen, Kirchen und Altenheimen angefragt.“ Als die Stadt im vergangenen Jahr das 100-jährige Jubiläum des Kieler Grüngürtels feierte, wurden die Blumenpatenschaften jedoch ausgesetzt. Die Stadt benötigte die Pflanzgefäße, um den Verlauf des Grüngürtels zu kennzeichnen.

In Kretschmers Ortsbeirat sorgte die Ankündigung bereits damals für Kritik. Per Antrag hatte sich das Gremium für eine alternative Lösung stark gemacht, damit die Kästen in den Stadtteilen verbleiben könnten. Nach der Ablehnung durch die Stadt habe man die Patinnen und Paten schließlich auf 2023 vertröstet.

Stadt Kiel: Bisherige Aufstellpraxis der Blumenkästen ist nicht nachhaltig

Dieser Zusage kam Anfang März jedoch eine weitere Mitteilung der Stadt in die Quere. Darin hieß es, die Verwaltung habe das Grüngürtelprojekt genutzt, die Aufstellpraxis der Blumenkübel in den Stadtteilen zu evaluieren. Begründung: Die nur auf eine Saison ausgelegte Bepflanzung mit Sommerblumen, das bisher eingesetzte Pflanzsubstrat und der logistische Aufwand durch das Auf- und Abbauen nicht nachhaltig. Man arbeite daher an einem neuen Konzept, das Ende der Saison vorgestellt werden soll.

Die erneute Absage für die Kübel-Patenschaften kam im Ortsbeirat nicht gut an. In einer Eingabe forderte das Gremium im März, das Patenschaftssystem bis zur Fertigstellung des neuen Konzeptes wie gewohnt fortzusetzen. Ohne neue Argumente hätte die Verwaltung daraufhin nur knapp mitgeteilt: Die Blumenkübel würden bleiben, wo sie sind, berichtet Kretschmer. Im Gremium stieß das auf Befremden, so der stellvertretende Vorsitzende: „Den Ortsbeirat zu behandeln, als ob er gar nicht da wäre, ist schon eine bodenlose Frechheit.“

Die Stadt erklärte auf Nachfrage zu der erst im Frühjahr erfolgten Benachrichtigung der Ortsbeiräte, dass das neue Blumenkübelkonzept ursprünglich Ende 2022 fertiggestellt sein sollte. Der Test einer nachhaltigeren Substratmischung habe jedoch zu keinem befriedigenden Ergebnis geführt, sodass eine Verlängerung des Modellversuchs an den aktuellen Standorten der Kästen beschlossen wurde.

Grünflächenamt Kiel: Ab 2024 werden wieder Blumenkübel in den Stadtteilen aufgestellt

Das System der Patenschaften werde aber wieder aufgenommen, versichert das Grünflächenamt: „Das Konzept soll bis zum Herbst 2023 fertiggestellt sein, sodass voraussichtlich ab 2024 wieder Blumenkübel in den Stadtteilen aufgestellt werden können.“

Kretschmer kritisiert das Vorgehen und die Kommunikation durch die Stadt: „Es kommt bei den Paten, die sich ehrenamtlich engagiert haben, nicht gut an, dass man so mit ihnen umgeht.“ Die zum Teil abgelegenen Standorte der Kästen entlang des Grüngürtels seien in trockenen Sommern zudem problematisch, betont der Gärtnermeister: „Wer gießt die in den Ecken? Das muss ja dann das Grünflächenamt übernehmen.“