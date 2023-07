﻿Halteverbotsschilder am Deichweg werden wieder abgebaut

Kiel. Aufatmen für Autofahrer am Falckensteiner Strand: Das sogenannte Parallelparken auf dem Deichweg wird wieder erlaubt. Nach massiver Kritik am absoluten Halteverbot hatte die Stadt die umstrittene Regelung überprüfen lassen. Auch auf dem Antennenfeld werden die Parkmöglichkeiten erweitert.

Rückblick: Im vergangenen Frühjahr hatten 32 neue Schilder für ein absolutes Halteverbot massives Kopfschütteln ausgelöst. Das Tiefbauamt hatte die Schilder zusammen mit neuen Parkautomaten gegenüber der Deichkante zwischen Hochseilgarten und Deichperle errichtet.  Das Parken im Deichweg war seitdem bis in den beiden Ausbuchtungen komplett verboten. Dadurch fielen am Falckensteiner Strand rund 50 weitere Parkplätze weg. Nicht nur der Ortsbeirat Pries-Friedrichsort kritisierte das eigenmächtige Handeln (wir berichteten).

Mangelhafte Kommunikation innerhalb der Verwaltung

Wie sich schließlich zeigte, war aber nicht nur die Kommunikation mit dem Ortsbeirat und der anliegenden Gastronomie Deichperle mangelhaft. Auch die Verwaltungsspitze im Rathaus und die politischen Entscheidungsträger waren nicht ausreichend informiert worden. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer erklärte das Thema zur Chefsache.

In dem von Ulf Kämpfer im März vorgelegten Antrag an den Bau- sowie den Innen- und Umweltausschuss zur Wiedereinführung der Parkgebühren am Falckensteiner Strand war nur von den zwei Euro für das Tagesticket, nicht aber von einem Halteverbot die Rede. Offenbar wurden die Schilder ohne Abstimmung mit der zuständigen Fachabteilung aus dem Tiefbauamt aufgestellt.

Nach Rücksprache mit dem Landesamt für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein als Verwalter der Fläche teilte die Stadt jetzt das Ergebnis mit: „Erfreulicherweise können alle Parkplätze, die kürzlich mit einem Parkverbot versehen worden sind, wieder zur Verfügung gestellt werden.“ Dies sei zumindest so lange möglich, wie es im Deichweg nicht zu verkehrlichen Behinderungen kommt und Anlieger ungehindert ihre Grundstücke erreichen können. „Um dies zu gewährleisten, ist an sonnigen und damit stark frequentierten Tagen ein Sicherheitsdienst im Einsatz, der die Verkehre bei Bedarf lenkt.“

Falckensteiner Strand: Keine Parkgebühren ohne Automaten

Da in dem Bereich derzeit keine Parkautomaten stehen, können dort auch keine Gebühren erhoben werden. Damit alle, die mit dem Auto zum Strand kommen, kostenpflichtige und kostenlose Bereiche voneinander unterschieden können, werden die Parkflächen per Schilder ausgewiesen. Das soll zum Wochenende passieren, so Stadtsprecherin Kerstin Graupner. Dann kann auch an den bereits vorhandenen Automaten am Antennenfeld, P1 und im Deichweg die Parkgebühr bargeldlos, also per Karte, entrichtet werden. Da die Lieferzeiten für Parkautomaten mehrere Monate betragen, geht Graupner davon aus, dass „in diesem Sommer am Deichweg teilweise gebührenfrei geparkt werden kann“.

Der Pries-Friedrichsorter Ortsbeiratsvorsitzende Bernhard Tiedemann (SPD) und Deichperlen-Betreiber Florian Maurischat brachten Licht in den Schilderwald. © Quelle: Petra Krause

Der Ortsbeirat Pries-Friedrichort nahm die Nachricht von Ironie begleitet auf. Falls die Stadt mal wieder nicht wisse, wo sie ihre Halteverbotsschilder lagern soll, hätte der Ortsbeirat ein paar kreative Lösungen anzubieten, so der Vorsitzende Bernhard Tiedemann (SPD).

Ganz zufrieden ist das Gremium aber nicht. Die Parksituation sei bereits vor dem Aufstellen weiterer Schilder unübersichtlich gewesen, so der stellvertretende Vorsitzende Marvin Schmidt (SSW). Sein Antrag: „Die Straßenverkehrsbehörde und das Tiefbauamt werden gebeten zu prüfen, ob noch weitere Halteverbots-Schilder überflüssig sind und entfernt werden können.“ Er wurde einstimmig verabschiedet.

Zum Parken auf dem Antennenfeld nach 19 Uhr konnte ebenfalls eine Einigung mit der Eigentümerin, der Festung Friedrichsort GmbH & CO. KG erzielt werden. „Die Festung hat sich lediglich vorbehalten, bei eigenen Veranstaltungen das Antennenfeld oder Teile davon (jeweils) ab 19 Uhr für sich zu beanspruchen“, sagt Graupner. Auch bei den sanitären Anlagen ist die Stadt aktiv geworden: Mit einem neuen Anstrich präsentiert sich nun auch das runde Toilettenhaus in der Nähe der Minigolfanlage am Falckensteiner Strand.

KN