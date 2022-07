Stadt Kiel bietet Olympiageschirr von 1972 an

50 Jahre nach den olympischen Segelwettbewerben in Kiel-Schilksee hat die Stadt einen kleinen Schatz hervorgeholt: das Originalgeschirr von damals. Es lagerte im Keller unter dem Olympiazentrum. Nun bietet die Stadt es in verschiedenen Kombinationen an – ein Stück Olympia-Flair für zu Hause.

Kiel. 1972 war Kiel Austragungsort der Olympischen Segelwettbewerbe. 2022 jährt sich die Austragung der Olympischen Segelwettbewerbe in Kiel zum 50. Mal. Anlässlich dieses Jubiläums kann man sich jetzt ein Stück Olympia-Flair von damals nach Hause holen.

Im Welcome Center Kieler Förde bietet Kiel-Marketing gemeinsam mit der Stadt das Originalgeschirr von damals in verschiedenen Kombinationen an. 50 Jahre lang schlummerte das Geschirr, sortiert und gut verpackt, wie ein vergessener Schatz in den Kellern unter dem Olympiazentrum Kiel-Schilksee. Das Angebot reicht vom Milchkännchen über Kaffeegedeck bis zur Suppenterrine. Bei dem Geschirr handelt es sich um die hochwertige Porzellanmarke Thomas aus dem Hause Rosenthal. Weitere Informationen zum Olympia-Geschirr gibt es im Internet auf www.kiel-souvenirs.de