﻿Betreuung nach der Schule: Träger wollen „helfende Hände“ behalten

Träger der Schulkindbetreuung in Kiel wollen gerne weiter „helfende Hände“ beschäftigen. Wie in den Kitas soll die Stadt sie weiter fördern, damit sie für betreute Grundschulen und offene Ganztagsschulen Zusatzkräfte einstellen können.

Nach der letzten Unterrichtsstunde gehen viele Kinder in die Nachmittagsbetreuung. Weil dort das Personal überlastet ist, wollen Träger gerne weiterhin „helfende Hände“ einstellen können.

Kiel. Für die Kitas soll das Programm „Helfende Hände“ weiterlaufen, hat Bürgermeisterin Renate Treutel bereits zugesagt. Geld für Zusatzkräfte wünschen sich der Kieler Jugendring und die freien Wohlfahrtsverbände auch für die Schulkindbetreuung.

Im Jugendhilfeausschuss haben sie am Mittwochabend einen Antrag über eine Projektförderung für drei Monate für 2023 gestellt, um je Einrichtung eine Zusatzkraft mit bis zu 19,5 Wochenstunden einstellen zu können.

Hoher Krankenstand und nicht genug Zeit für geflüchtete Kinder

„Wir haben gemerkt, dass so eine halbe Stelle sehr viel ausmacht“, sagt Jens Herrmann vom Jugendring. Zwischen März und Juni hatten die Träger für ihre Angebote nach dem Unterricht in betreuten Grundschulen oder offenen Ganztagsschulen bereits die Möglichkeit, eine solche Förderung zu beantragen.

Die "Helfenden Hände" würden angesichts des hohen Krankenstandes dringend gebraucht. Wie in den Kitas fielen in der Schulkindbetreuung viele Beschäftigte durch Corona, vermehrte starke Erkältungen und die zunehmende Belastung aus. "Erste Gruppen mussten deswegen schon zeitweise geschlossen werden, weil die Aufsicht nicht mehr gewährleistet werden konnte", sagte Herrmann. Die Zusatzkräfte könnten helfen, das zu verhindern und auch an anderer Stelle entlasten.

Die Pandemie habe bei vielen Kindern Spuren hinterlassen, die sich in psychischen Problemen niederschlagen. Sie zu unterstützen, koste Zeit und Aufmerksamkeit. In nahezu jeder Grundschule seien zudem geflüchtete Kinder aufgenommen worden, die ebenfalls oft viel Unterstützung brauchten. Dem könnten die Fachkräfte unter den momentanen Gegebenheiten nicht so gerecht werden, wie sie gerne würden. Hinzu komme die Sprachbarriere. Stellen für "Helfene Hände" könnten gezielt mit Muttersprachlern besetzt werden, um Sprache und Integration der Kinder zu fördern.

Weitere Förderung der „helfenden Hände“ würde Stadt 50 000 Euro kosten

Dass die Zusatzkräfte sinnvoll sind, steht laut Treutel außer Frage. „Ich will kein Wasser in den Wein gießen, aber anders als bei den Kitas sehe ich hier die Möglichkeit der Refinanzierung nicht.“ Dort werden die „helfenden Hände“ aus Mitteln von Planstellen finanziert, die nicht besetzt sind. Für die Schulkindbetreuung müsse dagegen zusätzliches Geld in die Hand genommen werden. Das Schulamt rechne mit 50 000 Euro für ein Vierteljahr.

Er begrüße den Antrag sehr, sagte Christian Osbar (Grüne). Aber die Haushaltsberatungen seien weit fortgeschritten, der Antrag komme spät. Dennoch waren sich alle Fraktionen einig, dass sie die Schulkindbetreuung stärken wollen und stimmten dem Antrag zu. Sie wollen ihn zügig in die Ratsversammlung tragen.