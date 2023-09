﻿Nach KN-Aktion: Benennt die Stadt Kiel eine Straße nach dem Ehepaar Posner?

Kiel. Gibt es in Kiel bald eine Posner-Straße? Oder vielleicht einen nach dem jüdischen Ehepaar benannten Platz? Die Stadt Kiel will, so viel steht fest, den Mut des letzten Rabbiners vor dem Holocaust und seiner Frau im Stadtbild würdigen. Die Kommission für historische Stadtmarkierungen hat den Findungsprozess jetzt gestartet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden waren Arthur und Rahel Posner durch die Aktion „Licht zeigen“ der Kieler Nachrichten und des Freundeskreises Yad Vashem. Das Foto vom Chanukka-Leuchter auf dem Fensterbrett des Paares stieß eine Debatte an, wie an die von den Nationalsozialisten vertriebenen Kieler dauerhaft erinnert werden kann. Gleichzeitig will die Kommission mit dem Ort 1700 Jahre jüdisches Leben in Schleswig-Holstein würdigen.

Erinnerung an Rabbiner: Stadt will „ergebnisoffen“ vorgehen

Die erste Aufgabe der Kommission werde es sein, einen würdigen Ort zu finden, sagt Kiels Kulturreferentin Karoline Liebler, die der Kommission vorsteht: „Dazu holen wir Player der jüdischen Erinnerungskultur an einen Tisch.“ Der Workshop soll im Dezember starten – „und das so ergebnisoffen wie möglich“. Mitte 2024 dürfte dann der Beteiligungsprozess abgeschlossen sein und der Ort feststehen, schätzt Johannes Rosenplänter, Leiter des Stadtarchivs: „Bis der Ort aber entwickelt ist, wird es noch dauern.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Karoline Liebler leitet die Kommission, die für die Stadt Kiel einen Erinnerungsort finden soll. © Quelle: Sven Janssen

Der Kirchenkreis Altholstein dürfte mit einer eigenen Idee des Erinnerns schneller sein. Unabhängig von der Stadt will der Kirchenkreis am Sophienblatt 60 dem Ehepaar Posner ein kleines Denkmal setzen. Die Adresse hat eine besondere Bedeutung: Der heutige Sitz der Verwaltung des Kirchenkreises war damals das Wohnhaus des Rabbiners und seiner Familie. Auf der anderen Straßenseite wehten im Jahr 1932, dem Entstehungsjahr des Fotos, die Nazi-Flaggen am Gebäude, dem Sitz der NSDAP-Kreisleitung.

Kirchenkreis plant eigenes Stück Erinnerung an Ehepaar Posner

„Wir wollen Verantwortung übernehmen“, bekräftigt Pröpstin Almut Witt. Man befinde sich „mittendrin“, um eine Form zu finden, wie auf würdige Weise an den Rabbiner und seine Frau erinnert werden kann. Einbezogen sind dabei nach Angaben der Verwaltungschefin die beiden jüdischen Gemeinden in Kiel, aber auch die in Israel lebenden Enkel des Paares.

In Arbeit ist unter Regie der Kieler Künstlerin Ute Diez eine Kupfertafel, die auf Basis eines Fotos die Vorgeschichte des Hauses Sophienblatt 60 thematisiert. Textlich soll die Tafel eher knapp gehalten und statt dessen mit einem zu ausführlicheren Informationen führenden QR-Code versehen werden. Wann das Schild fertig ist, lässt sich wegen der vielen Beteiligten nicht genau sagen, doch hofft die Pröpstin, dass es „im Lauf des Jahres“ fertig und in einer kleinen Feierstunde am Kirchengebäude angebracht werden kann.

KN