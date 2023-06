﻿Stadt Kiel verfügt Tempo 30 auf der Kiellinie

Neue Geschwindigkeitsbeschränkung

Tempo 30, Blitzgerät, Ordnungsdienst: Die Stadt Kiel hat auf der nördlichen Kiellinie eine neue Geschwindigkeitsbeschränkung verhängt und kontrolliert sie vom ersten Tag an. Was es mit der neuen Verfügung in Kiel auf sich hat.

