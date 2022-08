Stadt Kiel warnt vor Vibrionen in der Ostsee

Schimmelbäder, eiskalte Duschen und beengte Schlafräume für zwölf Leute auf Dreier-Etagenbetten: Rettungsschwimmer aus ganz Deutschland protestieren in einem offenen Brief gegen die Mängel in den Kieler Quartieren. Als Wachgänger sorgen sie an Stränden ehrenamtlich für Sicherheit. Die Politik ist alarmiert.